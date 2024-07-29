Потеряли один AirPod? Вот несколько вариантов замены

Потеря AirPod привычное дело из-за их маленького размера. Если вы столкнулись с такой ситуацией, мы понимаем ваше разочарование, поэтому подготовили статью, которая подскажет, что делать

Вот несколько шагов от Техно 24, которые вы можете сделать, если потеряли AirPod. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

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Найдите потерянный AirPod с помощью Find My

Первый и, возможно, лучший способ найти потерянный AirPod - воспользоваться приложением Find My от Apple. Вот как это сделать:

Откройте приложение Find My на своем iPhone, iPad или Mac. Перейдите на вкладку "Устройства", чтобы увидеть все ваши устройства Apple, которые используются под одной учетной записью Apple с включенной функцией Find My. Выберите AirPods из списка и выберите наушник, который вы потеряли.

Приложение предлагает несколько вариантов, которые помогут найти потерянный AirPod, включая воспроизведение звука или получения указаний. Вы также можете активировать режим "Утерянный", который оповестит вас, если кто-то найдет ваши AirPods, и позволит искателю увидеть ваши контактные данные.

Выберите замену

Вы можете использовать функцию Find My, только если она была включена на спаренном устройстве до того, как вы потеряли AirPod. Если нет, попробуйте воспользоваться следующими вариантами.

Если функция Find My не была включена или вы не смогли найти потерянный AirPod, следующий вариант – заменить его.

Замена AirPod стоит около 69 долларов США для AirPod первого, второго или третьего поколения.

Для AirPods Pro первого или второго поколения замена стоит около 89 долларов США.

Приобретите новые AirPods

Покупка новых наушников AirPods может быть лучшим вариантом, чем тратить 69 или 89 долларов на замену одного наушника, особенно если вы пользуетесь старой моделью в течение нескольких лет.

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Новые модели AirPods имеют такие усовершенствования, как улучшенное активное шумоподавление (ANC) и длительное время работы от аккумулятора, что делает инвестицию оправданной.