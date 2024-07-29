Ось кілька кроків від Техно 24, які ви можете зробити, якщо загубили AirPod. Кожен варіант має свої переваги та недоліки, тому оберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету.

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Знайдіть загублений AirPod за допомогою Find My

Перший і, можливо, найкращий спосіб знайти загублений AirPod - скористатися додатком Find My від Apple. Ось як це зробити:

Відкрийте програму Find My на своєму iPhone, iPad або Mac. Перейдіть на вкладку "Пристрої", щоб побачити всі ваші пристрої Apple, які використовуються під одним обліковим записом Apple з увімкненою функцією Find My. Виберіть AirPods зі списку та виберіть навушник, який ви загубили.

Застосунок пропонує кілька варіантів, які допоможуть знайти загублений AirPod, включаючи відтворення звуку або отримання вказівок. Ви також можете активувати режим "Загублений", який сповістить вас, якщо хтось знайде ваші AirPods, і дозволить шукачеві побачити ваші контактні дані.

Важливо! Ви можете використовувати функцію Find My, лише якщо вона була ввімкнена на спареному пристрої до того, як ви загубили AirPod. Якщо ні, спробуйте скористатися наступними варіантами.

Виберіть заміну

Якщо функцію Find My не було ввімкнено або ви не змогли знайти загублений AirPod, наступний варіант – замінити його.

Заміна AirPod коштує близько 69 доларів США для AirPod першого, другого або третього покоління.

Для AirPods Pro першого або другого покоління заміна коштує близько 89 доларів.

Придбайте нові AirPods

Купівля нових навушників AirPods може бути кращим варіантом, ніж витрачати 69 або 89 доларів на заміну одного навушника, особливо якщо ви користуєтеся старою моделлю протягом декількох років.

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Нові моделі AirPods мають такі вдосконалення, як покращене активне шумозаглушення (ANC) та довший час роботи від акумулятора, що робить інвестицію виправданою.