Российский модуль МКС разгерметизирован и выпускает воздух: NASA откладывает плановую миссию

NASA отложила запуск частной миссии Ax-4 к Международной космической станции из-за новых проблем с герметичностью российского модуля. Американское космическое агентство вместе с компанией Axiom Space приняло решение дать больше времени для анализа ситуации на борту.

Новая утечка

NASA и Axiom Space приняли решение отложить частную миссию Axiom Mission 4 к МКС на неопределенный срок. Причиной стало обнаружение нового снижения давления в российском модуле "Звезда", где уже много лет фиксируют проблемы с герметичностью. Последний раз ремонтные работы проводили совсем недавно – после них были зафиксированы новые изменения в давлении, что вызвали беспокойство инженеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space News.

Смотрите также Сотрудничество NASA с Россией будет продолжаться: соглашение о взаимном запуске людей в космос продолжили

По словам NASA, сейчас агентство работает вместе с "Роскосмосом" над выяснением природы изменений в давлении в заднем отсеке модуля. Хотя официально российская сторона еще не комментировала ситуацию, известно, что космонавты уже провели внутреннюю проверку модуля и герметизировали несколько участков. После этого отсек вроде бы снова держит стабильное давление.

Впрочем, из-за неопределенности с ситуацией, запуск миссии Ax-4 пришлось отложить. NASA отметила, что это решение позволит агентству и "Роскосмосу" лучше изучить состояние модуля и решить, нужны ли дополнительные работы. Пока что новая дата запуска не определена.

Утечки из модуля "Звезда", который соединяет стыковочный порт с другими частями станции, беспокоят NASA уже длительное время. Еще в ноябре 2023 года консультативный совет агентства отмечал, что российская и американская стороны имеют разные представления о масштабах и опасности проблемы. NASA даже предупреждала о риске "катастрофического отказа" этого сегмента.

Сейчас модуль закрыт для свободного и постоянного доступа, он изолирован от остальной станции. Во время работ с ним экипаж станции закрывает люк между американской и российской частями.

Задержка запуска Ax-4, которая должна была длиться 14 дней, также связана с недавними проблемами SpaceX – утечкой жидкого кислорода на ракете Falcon 9. Компания уже выполнила испытания на стартовой площадке, но заявила, что новую дату будут согласовывать с партнерами.

Миссия Ax-4 предусматривала полет четырех астронавтов, среди которых бывшая астронавтка NASA Пегги Уитсон, а также представители Индии, Венгрии и Польши – все они стали бы первыми космонавтами своих стран за последние десятилетия. Сейчас команда находится на карантине во Флориде.

Модуль "Звезда", который стал третьим в составе МКС, запустили еще в 2000 году, а некоторые его части были построены еще в 1980-х годах для отмененного проекта "Мир-2". Именно его износ и многочисленные дефекты в последние годы вызывают особую тревогу в NASA. По словам члена Консультативного совета по безопасности NASA, утечки в этом отсеке – одно из главных беспокойств агентства.

Ожидается, что МКС прекратит работу к 2030 году. После этого NASA планирует перейти к использованию частных станций, среди которых одной из главных кандидаток является Axiom Station.