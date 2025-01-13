Цукерберг говорит, что администрация Байдена требовала от Meta поддерживать цензуру в соцсетях

В подкасте Джо Рогана Марк Цукерберг рассказал много интересных вещей, которые касаются работы компании Meta, новой политики его соцсетей и взаимодействия с другими корпорациями, такими как Apple. В какой-то момент он дошел до критики нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации, которая скоро покинет Белый дом. В частности, по его словам, от него требовали цензурировать публикации.

Давление на Meta

По словам Цукерберга, администрация Байдена оказывала давление на компанию Meta, чтобы она удаляла мемы, ироничные публикации и другие посты, связанные с темой COVID-19 и вакцинации. В частности, под нож пошли посты с ироничным хэштегом "Внезапно умер", сообщает 24 Канал со ссылкой на трехчасовое интервью на канале PowerfulJRE. Также, по его словам, на помойку должны были отправляться публикации, в которых авторы говорили о побочных эффектах после вакцинации.

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Основатель и многолетний глава компании говорит, что сотрудники администрации президента кричали и ругались на его работников, чтобы те удалили контент, который им не понравился. Однажды из Белого дома вроде бы позвонили с требованием удалить фотографию Леонардо Ди Каприо, который указывает на телевизор в фильме "Однажды в Голливуде". Они были раздражены подписью, приложенной к этой фотографии: "Через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделали прививку от COVID, то имеете право на выплату". Однако Meta, по словам директора, "провела грань между удалением юмора и сатиры" и не стала цензурировать этот мем.

Он также сказал, что его компания в целом зашла слишком далеко в выполнении таких запросов, а также, что он и другие сотрудники компании "ошибочно купились" на идею традиционных СМИ о том, что дезинформация, которая распространялась в социальных сетях, повлияла на результаты выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа, пишет Axios.

Наконец, Цукерберг сравнивает эти требования администрации Байдена с "чем-то из 1984", имея в виду роман-антиутопию Джорджа Оруэлла, в котором описывается тоталитарное государство, пропитанное цензурой, слежкой за людьми, репрессиями и жестким регулированием.

Появление Цукерберга в подкасте стало шагом, направленным на сближение с новой администрацией Трампа. Еще одним таким шагом стало резкое сокращение команды фактчекеров Meta и вообще отказ от проверки фактов в пользу заметок сообщества, где проверкой фактов занимаются сами пользователи. В тот же день, когда вышел эпизод с Роганом, компания Meta объявила о немедленном прекращении всех программ DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность). Журналисты Axios сообщили о внутренней служебной записке, в которой объяснялось, что решение было принято из-за изменения "правового и политического ландшафта".