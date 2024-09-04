XPeng представляет модульный автомобиль, который сможет и ездить на колесах, и летать

AeroHT – подразделение автомобильной компании XPeng, которое занимается электрическими воздушными транспортными средствами. Производитель поделился новостями о ходе разработки своего наземного авианосца. Нет, речь не идет о большом корабле на колесах, а лишь о модульной машине, большой кузов которого скрывает что-то вроде вертолета. Он может отсоединиться в любой момент и полететь.

Модульный летающий автомобиль AeroHT запланирован для публичных испытательных полетов с экипажем уже этой осенью перед серийным производством и поставкой клиентам в 2026 году. Согласно планам компании, он должен стоить не более 280 000 долларов.

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Детали

AeroHT является дочерней компанией XPeng Inc. С начала своей деятельности более десяти лет назад она специализируется на разработке электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (так называемые EVTOL). Первые успешные полеты на пропеллерах своего "летающего автомобиля" X2 AeroHT публично продемонстрировала чуть ранее. Этот, как ожидается, транспорт будущего, имеет общую дизайнерскую логику с электромобилями бренда XPeng.

Чуть позже компания представила два новых дизайна летающих автомобилей – X3, который может самостоятельно ездить, парковаться и взлетать как единое целое, а также модульный электромобиль, который перевозит отдельный eVTOL в задней части. Последний получил название Land Aircraft Carrier, и сначала его хотели запустить в серийное производство в 2025 году. Производитель планировал начать с Китая. Но планы пришлось корректировать.

В марте этого года комбинированное транспортное средство EV/eVTOL получило сертификат летной годности от Администрации гражданской авиации Центрального и Южного Китая (CAAC), что приблизило его к серийному производству. Теперь основатель и президент AeroHT поделился новостями о летающем автомобиле, который в ноябре этого года совершит первый полет на глазах у публики.



Модульный автомобиль XPeng AeroHT / Фото AeroHT

Во время прямого эфира, который состоялся в Китае, основатель и президент XPeng AeroHT Чжао Дели впервые публично представил общественности наземный авианосец и поделился обновленной информацией о прогрессе и планах. Как и было обещано изначально, производитель начнет принимать предварительные заказы на модульный летающий автомобиль к концу 2024 года. Однако серийное производство было несколько перенесено с 4 квартала 2025 года на неуказанное время в 2026 году.

Мы также имеем лучшее представление о стоимости потенциально революционного комбинированного летающего автомобиля от AeroHT: он будет стоить не более 2 миллионов юаней (280 740 долларов).

Почему перенесли

Частично причиной задержки производства является отложенное строительство нового завода в Гуанчжоу, которое начнется до конца этого месяца или самое позднее в начале октября. Ожидается, что первый прототип летающего автомобиля сойдет с конвейера к 31 июля 2025 года.

После завершения строительства этот завод будет производить более 10 000 электромобилей в год и служить жизненно важным центром для AeroHT, которая имеет целью впоследствии поставить больше электромобилей по всему миру, чем любая другая компания отрасли.

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Перед началом серийного производства наземного авианосца, по словам Дели, AeroHT планирует провести первую демонстрацию модульного летающего автомобиля с экипажем для общественности в Китае на авиасалоне в Чжухае, который состоится 12-17 ноября 2024 года.

Автомобиль также будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу позже в том же месяце.

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