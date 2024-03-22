Умное ружье от FN Herstal не выстрелит, если целится в голову человека
Источник:FN Herstal
Компания FN Herstal разработала ружье, оснащенное умным цифровым прицелом. Согласно задумке инженеров, такое оружие должно уменьшить вероятность непреднамеренного выстрела в голову и, как следствие, стать менее смертельным и опасным.
Как это работает
Свое изобретение бельгийская компания показала еще в конце прошлого года на выставке MILIPOL Paris 2023. Новое решение с помощью оптических датчиков и искусственного интеллекта обнаруживает человеческие головы, которые попадают в поле зрения ружья, чтобы "резко снизить риск серьезных и потенциально необратимых травм".
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Оружие под названием FN Smart ProtectoR-303T в первую очередь предназначено для использования правоохранительными органами там, где необходимо избегать применения летальной силы. Например, при взаимодействии с толпой, социальными беспорядками, массовыми беспорядками, а также при повседневном патрулировании и обеспечении общественной безопасности во время крупных мероприятий.
FN Smart ProtectoR-303T создали на основе наплечной несмертоносной платформы FN 303, находящейся на вооружении большого количества правоохранительных органов, специальных подразделений и вооруженных сил по всему миру. Как пишет компания на своем сайте, оригинальная FN 303 сочетает в себе оптимальную безопасность, точность и эффективность и является "первым уровнем градуированного и пропорционального ответа на невооруженную угрозу". Достаточно точные, чтобы избирательно поразить человека, снаряды распадаются при ударе, чтобы избежать проникновения в тело, и наносят лишь предупредительный удар, сравнимый с ударом дубинкой.
FN Smart ProtectoR-303T / Фото FN Herstal
Модификация FN Smart ProtectoR-303T сохраняет все эти возможности с важной дополнительной функцией безопасности.
Инновация 303T заключается в интеграции электрооптического решения, состоящего из бортовой камеры и программного обеспечения для обработки изображений, которое обнаруживает человеческие головы в режиме реального времени, предоставляя звуковые и визуальные предупреждения, а также автоматический механизм блокировки спускового крючка. Эта технология значительно снижает риск серьезных и потенциально необратимых травм головы.
- Камера FN VictoR-SP может записывать изображения, сделанные во время стрельбы, предоставляя ценные данные для дальнейшего анализа или судебного расследования.
- Аккумулятор обеспечивает автономную работу от 5 до 12 часов в зависимости от режима использования и имеет автоматический спящий режим для уменьшения потребления энергии. При необходимости можно подключить внешний блок питания.
- FN Smart ProtectoR-303T может использоваться как тренировочная система, позволяя таким образом избежать потенциальных несчастных случаев при использовании неопытным человеком.
- Также пользователям доступно мобильное приложение. Среди всего прочего оно показывает предполагаемую точку попадания и движение дула до и после каждого выстрела, чтобы предоставить статистику слабых мест стрелка для дальнейшего улучшения навыков и работы над ошибками. Записанное видео можно также использовать для тренировок по предварительно записанному сценарию.