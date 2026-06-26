Google предупредила о землетрясении в Венесуэле за 30 секунд до толчков – как это работает

За считанные секунды до разрушительных подземных толчков тысячи жителей Венесуэлы получили уведомление на свои смартфоны, что позволило им вовремя укрыться. Этот спасительный сигнал поступил не от правительства, а от специальной системы Google, которая превращает обычные телефоны в глобальную сейсмическую сеть.

Как обычные смартфоны спасают жизни: технология Google предупредила жителей Венесуэлы о землетрясении

За считанные секунды до разрушительных подземных толчков тысячи жителей Венесуэлы получили уведомление на свои смартфоны, что позволило им вовремя укрыться. Этот спасительный сигнал поступил не от правительства, а от специальной системы Google, превращающей обычные телефоны в глобальную сейсмическую сеть.

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За мгновение до того, как Венесуэлу накрыла самая мощная волна подземных толчков, на экранах смартфонов местных жителей появилось тревожное сообщение. Как сообщает польское издание Onet, это своевременное предупреждение о катаклизме спасло не одну жизнь, дав людям драгоценное время, чтобы отойти от окон, спрятаться под столом или выбежать в безопасное место.

Как обычный смартфон чувствует землетрясение?

В основе этой спасительной функции лежит использование акселерометра. Это крошечный датчик в вашем телефоне, который измеряет ускорение устройства в пространстве. Именно благодаря ему экран автоматически переворачивается, когда вы кладете смартфон на бок, или шагомер считает ваши шаги. В случае с системой Google этот сверхчувствительный компонент выполняет роль миниатюрного сейсмографа.

Когда начинается землетрясение, оно генерирует различные типы волн. Сначала идет быстрая, но слабая волна толчков, которую люди могут даже не заметить. Акселерометр фиксирует эти первичные колебания и мгновенно отправляет анонимные данные на серверы Google.

Если система получает много таких сигналов из одного региона одновременно, она понимает, что надвигается опасность. Смартфоны рассылают экстренные уведомления ещё до того, как ударит вторая — более медленная, но значительно более разрушительная сейсмическая волна.

Почему 30 секунд спасают жизни?

Согласно данным издания The Federal, на которые ссылаются журналисты, в случае с Венесуэлой система сработала безупречно. Жители столицы страны, Каракаса, получили уведомление от Google примерно за 30 секунд до начала главной, самой мощной волны толчков.

В критических ситуациях полминуты — это огромный запас времени, который позволяет избежать фатальных последствий. Люди успевают отойти на безопасное расстояние от опасных объектов или найти укрытие.

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Насколько масштабна сейсмическая сеть Google?

Сегодня эта инициатива Google превратилась в крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений. Она работает уже почти в 100 странах мира. За время своего существования система показала впечатляющие результаты:

успешно обнаружила более 18 тысяч землетрясений;

заблаговременно предупредила о двух тысячах из них;

разослала около 780 миллионов предупреждений пользователям по всей планете.

Этот кейс ярко демонстрирует, как технологии, созданные для обеспечения базового комфорта, способны превратиться в инструменты глобальной безопасности. Они спасают жизни там, где традиционные государственные системы просто не успевают среагировать.