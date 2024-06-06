Старые ядерные объекты в США превратят в солнечные электростанции для питания тысяч домов

Министерство энергетики США собирается перепрофилировать объекты, которые ранее использовались в программе создания ядерного оружия, на солнечные электростанции. Ведомство ведет переговоры с двумя разработчиками, чтобы начать строительство на площади 2305 квадратных километров, где будут производить 400 мегаватт солнечной энергии.

Это будут первые проекты в рамках энергетической инициативы, стартовавшей в июле 2023 года. По данным министерства, заявленной мощности будет достаточно для обеспечения электроэнергией 70 000 домов.

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Детали

Министерство энергетики США ведет переговоры с компаниями NorthRenew Energy Partners и Spitfire о строительстве солнечных электростанций на территории Национальной лаборатории Айдахо.

Ожидается, что компания NorthRenew Energy из города Бекет, штат Массачусетс, построит солнечную электростанцию мощностью 300 МВт и хранилище для аккумуляторов примерно на 2 000 акров земли.

Компания Spitfire установит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт с хранилищем аккумуляторов на 500 акрах земли.

Никаких сроков запуска этих объектов пока не определили.

Мы очищаем земли, которые когда-то использовались в наших программах ядерного сдерживания, и внедряем решения в области чистой энергетики, необходимые для спасения планеты и укрепления нашей энергетической независимости,

– говорит глава Министерства энергетики США Дженнифер Гранхолм.

Следующими шагами в рамках инициативы станут запросы на получение разрешения для строительства на четырех дополнительных объектах: Хенфордской площадке в Вашингтоне, заводе по изоляции отходов в Нью-Мексико, объекте национальной безопасности в Неваде и объекте "Саванна Ривер" в Южной Каролине. Сколько энергии могли бы генерировать эти электростанции, пока не говорят.

Напомним, Китай запустил крупнейшую в мире солнечную электростанцию в пустыне на северо-западе Синьцзяна. Электростанция может генерировать 5 гигаватт мощности и производить 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Китай планирует установить 455 гигаватт ветровых и солнечных электростанций по всей стране для модернизации своей отрасли энергетики и частичного ухода от использования ископаемого топлива.