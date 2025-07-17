Google назвал дату презентации смартфонов Pixel 10
- Google проведет презентацию новых смартфонов Pixel 10 в Нью-Йорке 20 августа 2025 года, сосредотачиваясь на аппаратных продуктах.
- Ожидается, что новые устройства будут иметь чип Tensor G5, улучшенные камеры и функции искусственного интеллекта. Также возможен анонс Pixel Watch 4 и новых Pixel Buds.
- Мероприятие начнется в 20:00 по украинскому времени.
Наконец известна дата ежегодной презентации Made by Google, на которой традиционно представляют новое поколение смартфонов Pixel и другие устройства компании. Событие пройдет в Нью-Йорке и будет касаться только аппаратных продуктов, а не программного обеспечения.
Когда выйдет Google Pixel 10?
Компания Google развеяла слухи, которые ранее указывали на 13 августа. Она официально назначила свою главную презентацию на неделю позже – 20 августа 2025 года. В центре внимания, бесспорно, будет новая линейка смартфонов Pixel 10. Ожидается, что она будет включать несколько моделей: самый дешевый Pixel 10, продвинутые Pixel 10 Pro и Pro XL, а также флагманский складной смартфон Pixel 10 Pro Fold, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.
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- Сердцем новых устройств станет фирменный чип пятого поколения Google Tensor G5, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу. Это обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности.
- Хотя кардинальных изменений в дизайне, вероятно, не будет, и он будет напоминать серию Pixel 9, Google сосредоточится на внутренних улучшениях. В частности, ходили слухи, что даже базовая модель Pixel 10 должна получить три основные камеры вместо двух, как у предшественника.
- Особый акцент снова будет сделан на новых функциях искусственного интеллекта, среди которых ожидаются расширенные инструменты для редактирования видео. Но утечек о том, какие новые функции нам покажут, не было.
- Кроме смартфонов, на мероприятии могут представить умные часы четвертого поколения – Pixel Watch 4. По слухам, в отличие от конкурентов, которые стремятся уменьшить толщину своих устройств, Google может сделать новые часы немного толще. Это позволит установить больший аккумулятор и существенно улучшить автономность, что было слабым местом предыдущих моделей.
- Обновленная операционная система WearOS также должна получить дополнительные оптимизации для экономии заряда.
- Также существуют предположения о возможном анонсе новых наушников Pixel Buds, но детали о них пока неизвестны.
Мероприятие должно начаться в 20:00 по времени в Украине.