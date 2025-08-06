Google готовится к масштабной презентации своих новых устройств Pixel, которая запланирована на 20 августа 2025 года. Но некоторые ключевые модели и аксессуары не поступят в продажу сразу. Пользователям придется ждать вплоть до октября три продукта.

Почему некоторые устройства Google Pixel задерживаются?

Согласно последним сообщениям, компания Google столкнулась с проблемами в цепи поставок, что приведет к задержке выпуска складного смартфона Pixel 10 Pro Fold, часов Pixel Watch 4 и наушников Pixel Buds 2a. Хотя все эти устройства будут официально представлены вместе с остальными, их фактическая доступность перенесена примерно на октябрь, пишет 24 Канал со ссылкой на WinFuture.

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В то же время главные продукты – смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL – будут доступны для покупки в магазинах уже 28 августа 2025 года, лишь через несколько дней после официальной презентации.

Эта задержка может быть связана с изменениями во внутренних компонентах, в частности Pixel 10 Pro Fold, который, по предварительным данным, получит новый, больший дисплей и сертификацию IP68. Точная причина сбоев в цепи поставок пока неизвестна, поскольку Google об этом не говорит.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Google выпускает свои устройства поэтапно. Например, прошлого года Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL были представлены 13 августа и стали доступными 22 августа, тогда как Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold появились на полках магазинов только 4 сентября. Pixel Watch 3 и Pixel Buds Pro 2 вышли 10 и 26 сентября соответственно.

Хотя такая фрагментированная стратегия запуска снижает давление на компанию, она также может разочаровать первых покупателей, которые стремятся получить целостную экосистему Google сразу.

Что известно о Pixel 10?

Одним из ключевых обновлений линейки станет новый чип Tensor G5, который является первым полностью разработанным Google процессором, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу компании TSMC. Этот шаг является значительным отходом от предыдущих поколений, которые частично базировались на чипах Samsung Exynos. Ожидается, что Tensor G5 обеспечит существенный прирост производительности и энергоэффективности, что позволит смартфонам Pixel конкурировать с флагманами на базе процессоров Qualcomm и Apple. Новый чип также значительно улучшит возможности машинного обучения, такие как перевод в реальном времени и распознавание голоса.

Google впервые может оснастить базовую модель Pixel 10 тройной камерой, добавив к ней телеобъектив. Это значительное обновление, которое ранее было эксклюзивным для Pro-версий.

Pixel 10, по слухам, получит основной сенсор на 50 мегапикселей и сверхширокоугольный на 48 мегапикселей. Другие источники указывают на 48 мегапикселей для основного сенсора, 12 мегапикселей для сверхширокоугольного и 10.8 мегапикселя для телеобъектива с 5-кратным зумом.

В Pixel 10 Pro ожидается основной сенсор на 50 мегапикселей с возможностью записи видео в формате 8K (4320p).

Pixel 10 может получить 12 гигабайт оперативной памяти и 128/256 гигабайтов встроенной, тогда как Pixel 10 Pro и Pro XL будут иметь по 16 гигабайт оперативной памяти.