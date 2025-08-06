Чому деякі пристрої Google Pixel затримуються?

Згідно з останніми повідомленнями, компанія Google зіткнулася з проблемами в ланцюгу постачання, що призведе до затримки випуску складаного смартфона Pixel 10 Pro Fold, годинників Pixel Watch 4 та навушників Pixel Buds 2a. Хоча всі ці пристрої будуть офіційно представлені разом із рештою, їхня фактична доступність перенесена приблизно на жовтень, пише 24 Канал з посиланням на WinFuture.

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Водночас головні продукти – смартфони Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL – будуть доступні для покупки в магазинах вже 28 серпня 2025 року, лише через кілька днів після офіційної презентації.

Ця затримка може бути пов'язана зі змінами у внутрішніх компонентах, зокрема Pixel 10 Pro Fold, який, за попередніми даними, отримає новий, більший дисплей та сертифікацію IP68. Точна причина збоїв у ланцюгу постачання наразі невідома, оскільки Google про це не говорить.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Google випускає свої пристрої поетапно. Наприклад, минулого року Pixel 9 та Pixel 9 Pro XL були представлені 13 серпня і стали доступними 22 серпня, тоді як Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro Fold з'явилися на полицях магазинів лише 4 вересня. Pixel Watch 3 та Pixel Buds Pro 2 вийшли 10 та 26 вересня відповідно.

Хоча така фрагментована стратегія запуску знижує тиск на компанію, вона також може розчарувати перших покупців, які прагнуть отримати цілісну екосистему Google одразу.

Що відомо про Pixel 10?

Одним із ключових оновлень лінійки стане новий чіп Tensor G5, який є першим повністю розробленим Google процесором, виготовленим за 3-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Цей крок є значним відходом від попередніх поколінь, які частково базувалися на чіпах Samsung Exynos . Очікується, що Tensor G5 забезпечить суттєвий приріст продуктивності та енергоефективності, що дозволить смартфонам Pixel конкурувати з флагманами на базі процесорів Qualcomm та Apple. Новий чип також значно покращить можливості машинного навчання, такі як переклад у реальному часі та розпізнавання голосу.

Google вперше може оснастити базову модель Pixel 10 потрійною камерою, додавши до неї телеоб'єктив. Це значне оновлення, яке раніше було ексклюзивним для Pro-версій.

Pixel 10, за чутками, отримає основний сенсор на 50 мегапікселів та надширококутний на 48 мегапікселів. Інші джерела вказують на 48 мегапікселів для основного сенсора, 12 мегапікселів для надширококутного та 10.8 мегапікселя для телеоб'єктива із 5-кратним зумом.

У Pixel 10 Pro очікується основний сенсор на 50 мегапікселів з можливістю запису відео у форматі 8K (4320p).

Pixel 10 може отримати 12 гігабайтів оперативної пам'яті та 128/256 гігабайтів вбудованої, тоді як Pixel 10 Pro та Pro XL матимуть по 16 гігабайтів оперативної пам'яті.