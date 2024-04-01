Народный депутат назвал условия для возможной блокировки Telegram в Украине

Ярослав Юрчишин, народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, разъяснил, при каких обстоятельствах в Украине может быть заблокирован мессенджер Telegram. В недавнем интервью Юрчишин подчеркнул, что такие действия не будут расценены как ущемление свободы слова.

Юрчишин отметил в разговоре с изданием "РБК-Украина", что свобода слова зависит от подотчетности, подчеркнув важность установления лиц, ответственных за распространение контента. Он добавил, что когда речь пересекает правовые границы, например, подстрекает к терроризму или оправдывает агрессию, люди должны осознавать последствия своих слов.

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Свобода слова – это производная от персонализации, то есть мы понимаем, кто стоит за этим словом. И соответственно, когда это слово нарушает законные рамки, например, звучит призыв к терроризму или оправдание российской агрессии, то надо понимать, что твое слово приводит к определенным последствиям,

– заявил народный депутат.

Ссылаясь на недавний анализ Центра противодействия дезинформации при СНБО, Юрчишин отметил связи между пропагандой, распространяемой через такие платформы, как Telegram, и последующими насильственными действиями. Он указал на случаи подстрекательской риторики России с целью дегуманизировать украинцев после чего были причинены зверства в Ирпене и Буче.

Относительно дискуссий о свободе слова в анонимных Telegram-каналах, Юрчишин поставил под сомнение идентичность тех, кто стоит за таким дискурсом. Он очертил процедурный путь имплементации санкций, включая выявление и решение технических проблем, и оценку национальной безопасности.

В завершение Юрчишин отметил, что возможность заблокировать Telegram остается доступной, особенно в случаях, когда угрозы национальной информационной безопасности являются значительными.

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Напомним, что ранее Юрчишин также рассказал, что одним из первых этапов ограничений Telegram может быть его запрет на использование для местных органов власти.