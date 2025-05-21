Российские военные ограничили работу интернета в одной области, сбои наблюдаются в еще двух

Российские СМИ пишут о сбоях в работе интернета, которые наблюдаются в трех областях России. Однако объяснения по этой ситуации поступили только для одной из них.

Россияне снова без интернета

Как сообщается, в Московской, Липецкой и Владимирской областях пользователи наблюдают перебои в мобильном интернете. Замедляется работа YouTube, Instagram, TikTok и Telegram. В то же время стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать, к сожалению, без сбоев, пишет 24 Канал.

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Власти Липецкой области заявили, что ограничения связаны с "действиями военных" и введены из соображений безопасности. Не исключено, что в двух других случаях причина та же.

Ранее похожая ситуация уже наблюдалась в разных местах в России, главным образом в Москве перед парадом к 9 мая. Тогда были зафиксированы перебои в работе мобильных операторов T2, МТС и Beeline. Как выяснилось впоследствии, это были преднамеренные отключения с целью приглушения мобильной связи и GPS, чтобы обезопасить парад от дронов и другого оружия, которое использует связь для наведения.

Неизвестно, что могло стать причиной отключений на этот раз.

Напомним: