У некоторых автомобилей Tesla в прямом смысле едет крыша: компания физически отзывает машины

Компания Tesla отзывает 9136 электромобилей Model X по распоряжению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за потенциально опасного дефекта в молдинге крыши. Это может сказаться на репутации Tesla, поскольку Model X является одним из флагманов бренда.

Ведь причиной отзыва является беспокойство относительно декоративных молдингов на стеклянной крыше Model X, которые, возможно, не были должным образом уплотнены во время сборки. По данным NHTSA, эти молдинги могут отсоединиться на высоких скоростях, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

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Считается, что дефект связан с недостаточной грунтовкой поверхности перед установкой молдингов, что увеличивает риск их отсоединения во время движения автомобиля.

Обслуживание и ремонт

Владельцам Tesla, которых касается отзыва, необходимо будет отвезти свои автомобили в сервисный центр Tesla, где технические специалисты проверят надежность крепления молдингов на крыше. В случае необходимости молдинги будут переустановлены в соответствии с надлежащей процедурой.

Ремонт будет выполнен бесплатно, хотя владельцы должны будут покрыть расходы на транспортировку своих автомобилей в сервисный центр.

Model X производится исключительно на калифорнийском заводе Tesla, известном своими передовыми технологиями производства, а также характерными задними дверями в форме "соколиного крыла" и панорамной стеклянной крышей.

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Новый антирекорд

Этот отзыв пополняет и без того немалый перечень ранее отозванных автомобилей Tesla по разным причинам.

В первой половине 2024 года Tesla отозвала почти 2,6 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах, что ставит ее на второе место после Ford Motor Company, которая отозвала примерно 3,6 миллиона автомобилей.

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Такие кампании наносят немало репутационных убытков компании, поскольку здесь не получится уладить дело очередным обновлением, как это бывает тогда, когда говорится о проблемах с ПО. Тысячи автомобилей нужно принять, выявить дефект и должным образом его исправить и "счастливые" владельцы таких электрокаров вряд ли будут довольны.