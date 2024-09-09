iPhone 16 получит новый процессор с сюрпризом

Запуск следующего поколения iPhone от Apple уже не за горами, и продолжают появляться новые подробности о серии iPhone 16. Согласно сообщению Financial Times, процессор A18, на котором будут работать будущие модели iPhone 16, будет оснащен передовой архитектурой Armv9, разработанной компанией Arm для поддержки передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта.

Переход на архитектуру v9 является важной вехой как для Apple, так и для ее давнего партнера, британского разработчика микросхем Arm. Новая архитектура приведет к значительному увеличению роялти для Arm, поскольку она требует вдвое больше гонораров, чем ее предшественница, архитектура v8.

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Учитывая то, что Apple, основной клиент Arm, получает почти половину своих доходов от продажи iPhone, эта разработка должна усилить финансовые отношения между двумя технологическими гигантами.

Чем особенный процессор Arm v9

Архитектура v9, представлена Arm в 2021 году, уже используется в процессорах Apple M4, которые работают на компьютерах и планшетах компании. Теперь, когда процессор A18 будет оснащен этой технологией, iPhone 16 присоединится к числу устройств, предлагающих передовые функции генеративного искусственного интеллекта, что является ключевым акцентом в маркетинге Apple в новой линейке смартфонов.

ИИ в iPhone 16

Аналитик Bloobberg Марк Гурнман отмечает, что Apple делает большую ставку на Apple Inteligence, которые будут работать в линейке смартфонов iPhone 16. Новое железо играет в этом передовую роль, поскольку передовые функции искусственного интеллекта будут доступны только на iPhone 16 и iPhone 15 Pro и Pro Max.



Возможности Arm v9 по сравнению с предыдущими версиями / Инфографика Arm

, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оснащены чипом A17 Pro на базе старой архитектуры Armv8, однако с выходом серии iPhone 16 этот функционал будет расширен еще больше.

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Будущая бета-версия iOS 18.1, которая находится на стадии разработки, также будет поддерживать эти функции, управляемые ИИ, под названием Apple Intelligence.