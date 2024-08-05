Отель Greenbrier, знаковая достопримечательность Западной Вирджинии в США, где когда-то находился ядерный бункер американского Конгресса, выставили на продажу по очень высокой цене и не очень приятными условиями. Его продают, поскольку губернатор Джим Джастис не смог выплатить кредит.

Детали

Мир узнал о продаже Greenbrier после того, как люди, отвечавшие за кредит, разместили официальное объявление в газете "West Virginia Daily News". В объявлении говорилось о том, что каждый, кто хочет приобрести гостиничный комплекс и территорию, покупает его как есть, несет ответственность за значительные налоги и должен иметь наличные на руках в день продажи.

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Особую недвижимость продадут на публичном аукционе 27 августа 2024 года в 14:00 тому, кто предложит самую высокую цену. Сами торги пройдут прямо у входной двери здания ближайшего суда.

Интересно, что губернатор Джим Джастис обвинил демократов в том, что он не справился с кредитом. Политик купил Greenbrier в 2009 году после того, как отель обанкротился, и с тех пор это стало его головной болью. В 2014 году JPMorgan Chase одолжил Джастису 142 миллиона долларов за этот объект. Согласно заявлению губернатора, обе стороны вели переговоры об уменьшении долга с 2021 года. В июле 2024 года JPMorgan продал долг компании Beltway Capital. Новые владельцы сразу же востребовали заем.

Еще один политический трюк машины демократов. В последние дни прочные связи генерального директора JPMorgan Джейми Димона с Демократической партией, его поддержка администрации Байдена-Харрис и постоянный контроль над Сенатом со стороны демократов были хорошо задокументированы. Этот политический трюк является лишь последним из нескольких раундов атак на губернатора Джастиса и его бизнес с целью получения политической выгоды,

– говорится в заявлении губернатора, некоторые из фраз которого были написаны полностью большими буквами.

Что известно о бункере Greenbrier

Greenbrier – это исторический памятник, важный для американской истории. Серная родниковая вода в этой местности была местом назначения для тех, кто искал исцеления с конца 1700-х годов. В 1950-х годах Вашингтон раскопал огромные участки земли и выкопал бункер, который Конгресс должен был использовать в случае полномасштабной ядерной войны.

Бункер до сих пор существует, и туристы могут прогуляться по его узким коридорам, чтобы увидеть двухъярусные кровати, на которых спали бы сенаторы и конгрессмены, если бы им пришлось здесь жить. Здесь есть фальшивый Розовый сад для пресс-конференций, импровизированный зал заседаний Сената, а также велотренажеры с пепельницами.

Вот так выглядит вход в бункер:

Кстати, компания Bethesda создала почти точную копию Greenbrier в своей видеоигре Fallout 76, действие которой разворачивается в постапокалиптической Западной Вирджинии. Накануне запуска игры Bethesda провела большое мероприятие с вечеринкой прямо в бункере.

Смотрите, как выглядит бункер внутри: видео на английском