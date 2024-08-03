Ferrari выпустила видео об этом автомобиле

Когда именно владельцы по имени Аманда и Филипп купили этот автомобиль, неизвестно. Женщина рассказала, что они с мужем тогда строили дома в США, и в одну из ночей, не имея света, они читали под керосиновой лампой журнал Hemmings. Именно на его страницах и было объявление о продаже этой машины. Аманда, которой исполнилось 75 лет, говорит, что машина на год старше ее.

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В 1948 году этот автомобиль, вероятно, был целым зрелищем на улице. Он выдавал около 90 лошадиных сил, что сегодня очень мало, но стоит отметить, что тогдашний ближайший конкурент, Porsche, имел лишь 35. Так что это была мощная машина, которая развивала скорость около 160 километров в час.

После того как Ferrari выпустила этот экземпляр, а перед ним те два, которые не сохранились, на свет появилось еще 34 таких машины. Большинство из них имели кузов от Carrozzeria Touring, однако этот "одет" в Stabilimenti Farina. Эта компания дала старт карьере ряда известных дизайнеров, которые много лет работали над известными брендами и машинами.

Поэтому найдя машину много лет назад, рассказывает Аманда, они с мужем простили, что она была в не очень хорошем состоянии. Кузов был похож скорее на кусок алюминия, имел вмятины, но не имел ни значка Ferrari, ни даже краски, поэтому они до сих пор не знают, каким был ее "родной" цвет. Фотографии, этой машины, которые они видели, все были черно-белые, поэтому единственное, что они знают, что это был какой-то темный цвет.

Но супруги даже обрадовались тому, что машина была не новая. Они видели в этом целый проект, который они смогли бы создать на свое усмотрение и вкус. Они решили, что черный цвет был бы скучным, поэтому выбрали серебристый с легким голубым оттенком.

Аманда с большим восторгом рассказывает о своем автомобиле. Она говорит, что наслаждается его уникальными звуками, и даже не устанавливала в салоне никаких устройств для воспроизведения музыки.

Его нужно ценить как исторический артефакт, каким он есть, но его также нужно использовать. Это часть того, чем являются автомобили для меня. Мне нравится слушать их,

– говорит женщина.

Смотрите полный ролик с участием Аманды и ее автомобиля: видео на английском

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.