Ferrari випустила відео про цей автомобіль

Коли саме власники на ім'я Аманда та Філіп купили цей автомобіль, невідомо. Жінка розповіла, що вони з чоловіком тоді будували будинки у США, і в одну з ночей, не маючи світла, вони читали під керосиновою лампою журнал Hemmings. Саме на його сторінках і було оголошення про продаж цієї автівки. Аманда, якій виповнилось 75 років, каже, що машина на рік старша за неї.

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У 1948 році цей автомобіль, імовірно, був цілим видовищем на вулиці. Він видавав близько 90 кінських сил, що сьогодні є дуже мало, але варто зазначити, що тодішній найближчий конкурент, Porsche, мав лише 35. Тож це буле потужна машина, яка розвивала швидкість близько 160 кілометрів на годину.

Після того, як Ferrari випустила цей екземпляр, а перед ним ті два, які не збереглися, на світ з'явилося ще 34 таких машини. Більшість із них мали кузов від Carrozzeria Touring, однак цей "одягнений" у Stabilimenti Farina. Ця компанія дала старт кар'єрі низки відомих дизайнерів, які багато років працювали над найвідомішими брендами та машинами.

Тож знайшовши машину багато років тому, розповідає Аманда, вони з чоловіком пробачили, що вона була в не дуже доброму стані. Кузов був схожий скоріше на шматок алюмінію, мав ум'ятини, але не мав ні значка Ferrari, ні навіть фарби, тож вони досі не знають, яким був її "рідний" колір. Фотографії, цієї автівки, які вони бачили, всі були чорно-білі, тому єдине, що вони знають, що це був якийсь темний колір.

Але подружжя навіть зраділо тому, що машина була не нова. Вони вбачали в цьому цілий проєкт, який вони змогли б створити на свій розсуд і смак. Вони вирішили, що чорний колір був би нудним, тому обрали сріблястий з легким блакитним відтінком.

Аманда з великим захопленням розповідає про свій автомобіль. Вона каже, що насолоджується його унікальними звуками, й навіть не встановлювала в салоні жодних пристроїв для відтворення музики.

Його потрібно цінувати як історичний артефакт, яким він є, але його також потрібно використовувати. Це частина того, чим є автомобілі для мене. Мені подобається слухати їх,

– каже жінка.

Дивіться повний ролик за участю Аманди та її автомобіля: відео англійською

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.