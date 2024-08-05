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Світ дізнався про продаж Greenbrier після того, як люди, що відповідали за кредит, розмістили офіційне оголошення в газеті "West Virginia Daily News". В оголошенні йшлося про те, що кожен, хто хоче придбати готельний комплекс і територію, купує його як є, несе відповідальність за значні податки і повинен мати готівку на руках у день продажу.

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Особливу нерухомість продадуть на публічному аукціоні 27 серпня 2024 року о 14:00 тому, хто запропонує найвищу ціну. Самі торги пройдуть прямо біля вхідних дверей будівлі найближчого суду.

Цікаво, що губернатор Джим Джастіс звинуватив демократів у тому, що він не впорався з кредитом. Політик купив Greenbrier у 2009 році після того, як готель збанкрутував, і з того часу це стало його головним болем. У 2014 році JPMorgan Chase позичив Джастісу 142 мільйони доларів за цей об'єкт. Згідно із заявою губернатора, обидві сторони вели переговори про зменшення боргу з 2021 року. У липні 2024 року JPMorgan продав борг компанії Beltway Capital. Нові власники одразу ж затребували позику.

Ще один політичний трюк машини демократів. Останніми днями міцні зв'язки генерального директора JPMorgan Джеймі Дімона з Демократичною партією, його підтримка адміністрації Байдена-Гарріс та постійний контроль над Сенатом з боку демократів були добре задокументовані. Цей політичний трюк є лише останнім з декількох раундів атак на губернатора Джастіса та його бізнес з метою отримання політичної вигоди,

– йдеться в заяві губернатора, деякі з фраз якої були написані повністю великими літерами.

Що відомо про бункер Greenbrier

Greenbrier – це історична пам'ятка, важлива для американської історії. Сірчана джерельна вода в цій місцевості була місцем призначення для тих, хто шукав зцілення з кінця 1700-х років. У 1950-х роках Вашингтон розкопав величезні ділянки землі і викопав бункер, який Конгрес мав використовувати у разі повномасштабної ядерної війни.

Бункер досі існує, і туристи можуть прогулятися його вузькими коридорами, щоб побачити двоярусні ліжка, на яких спали б сенатори і конгресмени, якби їм довелося тут жити. Тут є фальшивий Рожевий сад для пресконференцій, імпровізований зал засідань Сенату, а також велотренажери з попільничками.

Ось так виглядає вхід до бункера:

До речі, компанія Bethesda створила майже точну копію Greenbrier у своїй відеогрі Fallout 76, дія якої розгортається в постапокаліптичній Західній Вірджинії. Напередодні запуску гри Bethesda провела великий захід із вечіркою прямо в бункері.

Дивіться, як виглядає бункер всередині: відео англійською