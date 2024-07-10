Это прорыв: ученые научились прогнозировать периоды теплых течений Эль-Ниньо на годы вперед

Ученые говорят, что теперь они могут прогнозировать сильный Эль-Ниньо. Они использовали климатические данные за тысячи лет, чтобы показать, что южные колебания температур можно предсказать более чем на два года вперед.

Земной океан имеет один очень интересный цикл, который наука до сих пор не разгадала до конца. Он характеризуется двумя крайностями – внезапным потеплением поверхностных течений (Эль-Ниньо) и их похолоданием (Ла-Нинья). Когда температура воды растет, течения разносят дополнительное тепло по всей планете, повышая общую температуру атмосферы. Прошлогодние температурные рекорды частично были обеспечены именно приходом Эль-Ниньо, обещая повторение ситуации также и в этом году.

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Прогнозирование океанического цикла

Этот климатический цикл океана, хоть и не подчинился нам полностью, все же является одним из самых изученных и предсказуемых, хотя ученые до сих пор не умели определять ни сроки прихода теплых или холодных течений, ни их продолжительность – только наблюдать за фактическими показателями температур. На основе этого делались определенные прогнозы, которые могли достигать периодов от 6 до 12 месяцев.

Но новое исследование в некоторых случаях увеличивает этот прогностический промежуток более чем вдвое. На прилегающих к США территориях Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на ураганы в Атлантическом и Тихом океанах, поэтому ученым из США так важно понимать и прогнозировать этот цикл. Подобно качелям, Ла-Нинья ослабляет ураганную активность в восточной части Тихого океана и усиливает ее в Атлантике. Эль-Ниньо делает все наоборот. И сильные явления Эль-Ниньо обычно означают влажную погоду на юго-западе США, тогда как Ла-Нинья обычно предвещает жаркие сухие условия в том же регионе.

Прогнозировать погоду более чем на несколько недель вперед сложно, но "когда в процесс вовлекается океан, поверхность суши или лед, мы можем получить более длительную предсказуемость, поскольку эти процессы развиваются медленнее. Что касается прогнозирования Эль-Ниньо и Ла-Ниньи, которые совокупно обозначаются как ENSO, то чем больше времени мы будем иметь для любого из них, тем лучше.

Прогнозы ENSO являются ценными для планирования на случай чрезвычайных ситуаций и управления ресурсами. Например, если в ближайшие несколько лет вероятны засушливые условия, правительства штатов могут заранее ввести планы по экономии воды или ее хранению.

Однако мало кто из исследователей пытался предсказать Эль-Ниньо или Ла-Нинья более чем на год вперед.

Новый метод

Чтобы проверить, можно ли доверять таким прогнозам, ведущий автор исследования Натан Ленссен, климатолог из Горной школы Колорадо и научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований, проанализировал со своей командой 10 сложных моделей, которые для моделирования климата использовали данные об уровне моря, температуру воздуха, количество осадков и т.д. за сотни и тысячи лет.

Эти модели воспроизводили определенный момент времени — скажем, январь 2000 года - и пытались спрогнозировать климат на следующие три года – 2000, 2001 и 2002 годы, поскольку сейчас мы имеем данные о погоде в то время и можем проверить, насколько прогноз на основе модели совпадает с фактическими данными. Модели также показывали, вероятны ли Эль-Ниньо, Ла-Нинья или нейтральное состояние в течение этих 36 месяцев.

Исследователи обнаружили, что ENSO является наиболее предсказуемым после сильных явлений Эль-Ниньо, таких как в 1997 и 2016 годах. Работа показала, что эти прогнозы можно делать минимум за два года вперед. Многолетние прогнозы были менее надежными во время слабого Эль-Ниньо или Ла-Нинья или в промежутках между "нейтральными" событиями.

Учитывая то, что предыдущий период Эль-Ниньо, который только что закончился и уже меняется на Ла-Нинью, был очень сильным, теперь ученые смогут эффективно спрогнозировать цикл на ближайшие два года и больше.

Центры прогнозирования климата еще не обнародовали долгосрочных прогнозов, но Ленссен и его команда ведут переговоры с международными агентствами, чтобы выяснить, когда и стоит ли вообще обнародовать такие долгосрочные прогнозы ENSO.