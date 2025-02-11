Лунная программа NASA "Артемида" имеет высокий риск провала, предупреждают эксперты

Новый отчет Консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности (ASAP) вызывает серьезные опасения относительно амбиций агентства по исследованию Луны, в частности, его программы "Артемида". Ежегодный отчет, опубликованный недавно, освещает значительные риски для ключевых космических инициатив США, указывая на то, что неспособность решить эти проблемы может сорвать планы NASA по возвращению астронавтов на Луну.

ASAP, которая предоставляет NASA рекомендации по безопасности с момента ее основания в 1968 году, отмечает, что программа "Артемида", краеугольный камень усилий США по освоению дальнего космоса, является особенно уязвимой, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет группы.

Читайте на сайте Трамп выбросил из Овального кабинета камень, привезенный с Луны: где теперь находится артефакт

Почему программа имеет высокий риск провала?

Одной из ключевых проблем, освещенных в отчете, является непроверенная природа многих элементов, задействованных в миссии "Артемида". Это касается новых технологий, таких как хранение криогенного топлива в космосе, высадка на Луну и транспортировка марсохода VIPER, критически важного компонента миссии.

Космический корабль "Орион", предназначенный для доставки астронавтов на орбиту Луны, также натолкнулся на ряд нерешенных проблем. Тепловой экран космического корабля, который вышел из строя во время предыдущих испытаний, остается неизменным для будущей миссии "Артемида-2".

Для "Артемиды-3" запланирован новый теплозащитный экран, но он еще не прошел испытания. Группа экспертов выразила обеспокоенность, что эти нерешенные вопросы могут поставить под угрозу успех миссии, особенно учитывая то, что NASA сейчас планирует возвращение астронавтов на Луну в середине 2027 года.

В дополнение к проблемам программы "Артемида", ASAP также обеспокоена участием NASA в коммерческих низкоорбитальных проектах, в частности, переходом к частным космическим станциям. Отчет предупреждает, что NASA имеет ограниченный контроль над ключевыми аспектами этих проектов, что может создать долгосрочные операционные риски.

Смотрите также Какое будущее Земли и может ли наша планета превратиться во вторую Венеру

Наконец, в отчете отмечается продолжающейся бюджетной неопределенности, которая продолжает представлять значительный вызов для NASA. Отсутствие своевременных и окончательных ассигнований от Конгресса создает операционные трудности, увеличивает риски и задерживает принятие критически важных решений, что в конечном итоге может повлиять на безопасность и успех миссий космического ведомства.