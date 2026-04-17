На рынке появились фейковые SSD Samsung: что происходит

Samsung предупредила о росте количества поддельных SSD в Европе. На этом фоне продажи процессоров резко падают, что свидетельствует об углублении кризиса на рынке комплектующих для ПК.

Компания Samsung заявила об активизации мошенников, которые продают поддельные SSD, пользуясь высокими ценами на комплектующие. Один из таких случаев зафиксировали в Европе: покупатель получил два накопителя Samsung 990 Pro, которые оказались фейковыми. Об этом пишет Techradar.

Почему растет количество подделок и падают продажи процессоров?

На первый взгляд упаковка выглядела настоящей, но сами устройства вызвали подозрение. Вместо характерной черной платы они имели синюю, а также использовали другой контроллер – от Realtek, тогда как оригинальные модели оснащаются решением Pascal. Главная проблема – накопители вообще не работали.

В Samsung отметили, что серьезно относятся к таким случаям и ведут борьбу с распространением подделок. Компания рекомендует покупать продукцию только через официальные каналы и проверять ее подлинность с помощью фирменного ПО.

Ситуация с SSD может быть лишь частью более широкой проблемы. Из-за роста цен не исключено увеличение количества подделок и на рынке процессоров. Ранее уже фиксировали случаи продажи фальшивых чипов, в частности моделей линейки Ryzen 9800X3D от AMD.

Как пишет Tomshardware, параллельно рынок сталкивается со спадом продаж CPU. По данным из немецкого ритейла и онлайн-платформ, спрос на процессоры резко снизился за последние недели. Особенно заметно падение в сегменте Ryzen, хотя это частично объясняется тем, что продажи Intel и так были ниже в начале года.

Аналитики отмечают, что такого резкого падения не наблюдалось на протяжении последнего десятилетия. Причиной могут быть высокие цены на компоненты, а также общая нестабильность рынка ПК.

Несмотря на это, существуют признаки возможного облегчения ситуации позже в этом году. Однако оно может быть связано не с удешевлением технологий, а со снижением спроса, что вряд ли можно считать позитивным сигналом для индустрии.