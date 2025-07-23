YouTube удалил тысячи пропагандистских каналов России и Китая

YouTube продолжает противодействовать кампаниям по дезинформации. Платформа удалила большую сеть каналов, которые, по данным исследователей, связаны с государственными структурами Китая и России. Эти каналы распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь повлиять на миллионы пользователей по всему миру, используя для этого все более изощренные методы.

Как работала схема дезинформации?

Согласно новому отчету об угрозах, YouTube ликвидировал тысячи каналов, что были частью скоординированных операций влияния. Исследователи отмечают, что российская сеть была сосредоточена преимущественно на дискредитации Украины и ее западных партнеров. Каналы распространяли нарративы о якобы "усталости от войны" в мире, коррупции в Украине и неэффективности международной помощи. Контент создавался на разных языках, в частности на английском, немецком, испанском, русском и французском, чтобы охватить широкую аудиторию, пишет 24 Канал.

Смотрите также YouTube закрывает одну из самых проблемных страниц на своем сайте

В общем было удалено:

396 российских каналов.

4 канала, что, вероятно, поддерживал Израиль, чтобы критиковать Палестину.

228 каналов, которые, вероятно, поддерживались Азербайджаном, чтобы критиковать Армению.

2598 каналов и 1 домен на платформах Google News и Discover, которые координировались из Китая.

Китайская кампания, в свою очередь, имела другую цель. Она продвигала положительный образ Китая и одновременно критиковала политику США и других западных демократий. Видеоролики рассказывали об экономических достижениях КНР, одновременно распространяя дезинформацию на чувствительные темы, такие как ситуация в Синьцзяне или отношения с Тайванем.

Характерной чертой обеих кампаний стало использование современных технологий. Некоторые каналы применяли искусственный интеллект для генерации голоса диктора или даже создавали виртуальных ведущих, что делало контент дешевым и быстрым в производстве, а также более сложным для идентификации. Часто такие каналы маскировались под обычные новостные агрегаторы или личные блоги, чтобы сначала завоевать доверие аудитории, а затем постепенно внедрять пропагандистские месседжи.

Представители YouTube подтвердили, что разоблаченные каналы были удалены за нарушение политики платформы в отношении скоординированных операций влияния. Они отметили, что компания постоянно инвестирует в технологии и команды специалистов для выявления и противодействия подобным угрозам, защищая свое сообщество от манипуляций.