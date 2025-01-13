Теперь официально: 2024 год был самым жарким за всю историю наблюдений

Судя по всему, Парижское соглашение о сдерживании глобального потепления может отправляться на свалку, поскольку 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Это также первый год, который превысил предел глобального потепления на 1,5 градуса. Хотя ученые анонсировали это еще в 2024 году, им нужно было дождаться полного завершения года, чтобы их выводы были окончательными.

Порог пройден

Согласно новым данным, в 2024 году средняя температура Земли была примерно на 1,6 градуса выше доиндустриального уровня. Это превышает установленный парижскими договоренностями уровень в полтора градуса. Между тем выбросы парниковых газов достигли исторического максимума, согласно данным Климатической службы Европейской комиссии "Коперник". Последствия ухудшения климата и человеческие страдания, которые оно вызывает, уже очевидны: беспрецедентная жара, штормы, засухи, наводнения и лесные пожары, наблюдаемые по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

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Сейчас мы балансируем на грани превышения уровня в 1,5 градуса, определенного Парижским соглашением, и средний показатель за последние два года уже превышает этот уровень. Эти высокие глобальные температуры в сочетании с рекордными глобальными уровнями атмосферного водяного пара в 2024 году означают беспрецедентные волны жары и сильные ливни, что повлекут страдания для миллионов людей,

– говорит Саманта Берджесс, специалист по вопросам климата в ECMWF.

Глобальное потепление на 2 градуса считается важным порогом, поскольку потепление, превышающее этот показатель, значительно увеличивает вероятность разрушительных и необратимых климатических изменений. Это включает в себя разрушение большей части ледникового покрова Гренландии и Западной Антарктиды, экстремальные волны жары, сильные засухи, водный стресс и экстремальные погодные условия на значительной части земного шара. Именно поэтому человечество договорилось о снижении выбросов и другие меры, чтобы сдержать потепление на уровне не выше 1,5 градуса. Но человечество полностью провалилось.

Пока что этот показатель является краткосрочным и может не так сильно повлиять на дальнейшие события. Но шансы, что он станет долгосрочным, чрезвычайно велики. Для планеты и ее экосистем критической является именно долгосрочность условий потепления. В целом соглашение не теряет своей актуальности и около 200 стран все еще будут работать над его внедрением.

Прошлогодние рекордные температуры можно частично объяснить Эль-Ниньо - климатическим циклом потепления океанических течений, который приводит к тому, что воды в восточной тропической части Тихого океана становятся теплее, чем обычно, и нагревают всю планету.

Однако после окончания Эль-Ниньо в апреле 2024 года температура не вернулась к своим предыдущим средним значениям, что вызвало дискуссии среди ученых о том, могут ли другие факторы влиять на это. Одной из идей, например, было то, что на Земле уменьшилась облачность, что сократило способность планеты отражать солнечный свет обратно в космос.

Не каждый год будет бить рекорды, но долгосрочная тенденция очевидна Мы уже видим последствия в виде экстремальных осадков, жары и повышенного риска наводнений, которые будут продолжать ухудшаться, пока выбросы будут продолжаться,

– заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда.

Пока еще рано говорить о том, что это означает для 2025 года. Глобальная температура поверхности океана, которая достигла рекордно высокого уровня в 2024 году, сейчас падает до более типичных уровней. А в экваториальной части Тихого океана развилась Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо, что должно способствовать дальнейшему снижению температуры.