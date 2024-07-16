Apple представила первые публичные бета-версии iOS 18 и iPadOS 18

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию своей новой операционной систем для iPhone. Кроме того, установить другие обновленные операционки на свои гаджеты могут владельцы iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV.

Обновление обещает ряд полезных функций и улучшений, а дальнейшие усовершенствования, такие как улучшенный ассистент Siri и набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, появятся позже.

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Новые функции в iOS 18 и iPadOS 18

В публичной бета-версии iOS 18 представлено несколько важных функций, среди которых поддержка обмена сообщениями RCS, возможность размещать приложения в любом месте домашнего экрана, а также возможности настройки оттенков иконок и виджетов.

Пользователи также увидят новый макет приложения "Фотографии" и настраиваемый Центр управления,. Аналогично, iPadOS 18 включает эти обновления и добавляет долгожданное приложение "Калькулятор".

Однако долгожданная функция искусственного интеллекта Apple Intelligence AI не будет включена в эту начальную бета-версию. Релиз Apple Intelligence запланирован на осень, а сам он будет доступен только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на компьютерах Mac и iPad с чипами M1 и более поздних моделях.

Пока нет никаких сообщений о доступности этой функции ИИ на других платформах, включая Apple Watch.

Обновление на других устройствах

В публичной бета-версии watchOS 11 появилось приложение Apple Vitals, которое позволяет пользователям быстро просматривать данные о состоянии здоровья за ночь.

Для пользователей Mac бета-версия Sequoia предлагает возможность отображать экран iPhone непосредственно на экране Mac, а также другие незначительные обновления.

Бета-версия tvOS 18 включает функцию InSight для контента Apple TV Plus, подобную Amazon's X-Ray.

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Как обновиться до iOS 18

Развертывание общедоступной бета-версии iOS 18 дает возможность пользователям несколько заглянуть в будущее и ознакомиться с новыми функциями перед релизом операционной системы, который состоится уже этой осенью. Если вам невтерпеж, вы можете обновить свое устройство уже сейчас. Как это сделать, читайте в нашем материале.