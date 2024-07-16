Оновлення обіцяє низку корисних функцій та покращень, а подальші вдосконалення, такі як покращений асистент Siri та набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, з'являться пізніше.

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Нові функції в iOS 18 та iPadOS 18

У публічній бета-версії iOS 18 представлено кілька важливих функцій, серед яких підтримка обміну повідомленнями RCS, можливість розміщувати додатки в будь-якому місці домашнього екрану, а також можливості налаштування відтінків іконок і віджетів.

Користувачі також побачать новий макет програми "Фотографії" та Центр керування, що налаштовується. Аналогічно, iPadOS 18 включає ці оновлення та додає довгоочікуваний додаток "Калькулятор".

Однак довгоочікувана функція штучного інтелекту Apple Intelligence AI не буде включена в цю початкову бета-версію. Реліз Apple Intelligence запланований на осінь, а сам він буде доступний лише на iPhone 15 Pro і Pro Max, а також на комп'ютерах Mac і iPad з чіпами M1 і більш пізніх моделях.

Наразі немає жодних повідомлень щодо доступності цієї функції ШІ на інших платформах, включаючи Apple Watch.

Оновлення на інших пристроях

У публічній бета-версії watchOS 11 з'явився додаток Apple Vitals, який дозволяє користувачам швидко переглядати дані про стан здоров'я за ніч.

Для користувачів Mac бета-версія Sequoia пропонує можливість відображати екран iPhone безпосередньо на екрані Mac, а також інші незначні оновлення.

Бета-версія tvOS 18 включає функцію InSight для контенту Apple TV Plus, подібну до Amazon's X-Ray.

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Як оновитися до iOS 18

Розгортання загальнодоступної бета-версії iOS 18 дає можливість користувачам дещо зазирнути в майбутнє та ознайомитися з новими функціями перед релізом операційної системи, який відбудеться вже цієї осені. Якщо вам несила терпіти, ви можете оновити свій пристрій вже зараз. Як це зробити, читайте у нашому матеріалі.