Бездоганна інтеграція з пристроями Apple

Для користувачів, які глибоко інтегровані в екосистему Apple, застосунок "Паролі" є чудовим доповненням. Він легко працює з усіма пристроями Apple, на які ви ввійшли у свій обліковий запис, пропонуючи безпрецедентну зручність порівняно зі сторонніми менеджерами паролів, розповідає 24 Канал.

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Автентифікація в застосунку є надійною, пропонуючи користувачам пройти процес за допомогою Touch ID, Face ID або пароля пристрою. Додаткова функція захисту від викрадення смартфона дозволяє лише біометричну автентифікацію, вилучаючи опцію пароля для додаткової безпеки.

Ви також можете створювати спільні групи в застосунку, щоб ділитися паролями або ключами з родиною або друзями. Ця функція дозволяє вибраним контактам отримати доступ до спільних паролів у додатку "Паролі" в окремій групі.

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Сумісність між платформами

Однією з переконливих особливостей програми є сумісність з Windows. До збережених паролів можна отримати доступ через застосунок iCloud для Windows, що особливо корисно для тих, хто час від часу користується ноутбуком з Windows.

Хоча програма для Windows інтегрована в десктопну версію iCloud і не є повноцінним менеджером паролів, вона все одно забезпечує необхідну функціональність. Однак цього може бути недостатньо для користувачів, які переважно працюють на Windows.

На жаль, немає програми для Android, що обмежує можливості утиліти для тих, хто використовує Mac або iPad разом з телефоном Android.

Зручний дизайн

Застосунок "Паролі" – це найпростіший та найбільш зрозумілий менеджер паролів, який ви можете знайти.

Початкова сторінка програми проста і містить шість категорій:

Всі,

Паролі,

Коди,

Wi-Fi,

Безпека,

Видалені.

Його мінімалістичний дизайн гарантує, що все необхідне ви зможете знайти прямо перед вами, усуваючи необхідність навігації через приховані меню. Це значне покращення порівняно з попереднім меню "Паролі" у програмі "Налаштування", яке було незручним і недоречним.

Перехід з іншого менеджера паролів не викликає жодних проблем. Ви можете імпортувати збережені паролі за допомогою CSV-файлу, а більшість менеджерів паролів, таких як 1Password, дозволяють експортувати дані в цьому форматі, що робить процес міграції плавним.

Функція аутентифікатора

Дуже корисною функцією програми "Паролі" є можливість працювати в ролі програми-автентифікатора. Застосунок може автоматично заповнювати коди перевірки без необхідності відкривати програму.

Враховуючи ризики безпеки, пов'язані з двофакторною автентифікацією на основі SMS-повідомлень, реалізація Apple двофакторної автентифікації на основі застосунків є позитивним доповненням. Ця функція працює зі стандартними кодами 2FA, підвищуючи рівень безпеки, не вимагаючи використання пропрієтарних методів.

Безкоштовність

Однією з найважливіших переваг програми "Паролі" від Apple є те, що вона повністю безкоштовна. Хоча дехто може вважати застосунок базовим, він виконує основну функцію – безпечне зберігання паролів без додаткових витрат.

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Більшість інших менеджерів паролів потребують передплати, що може дорого коштувати. Для тих, кому потрібні розширені функції, такі як кастомні поля або безпечні нотатки, 1Password може бути кращим варіантом. Однак, для користувачів пристроїв Apple, застосунок "Паролі" є достатнім для більшості потреб.