Ракета SpaceX упадет на Луну уже на этой неделе: как это будет и чего нам следует ожидать

На этой неделе поверхность Луны содрогнется от мощного удара. Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX мчится к нашему естественному спутнику с огромной скоростью. Столкновение, которое ученые считают уникальной возможностью для исследований, произойдет уже в ближайшие дни.

Причины аварии

В среду, 5 августа 2026 года, примерно в 09:35 по киевскому времени, объект весом около 4000 килограммов врежется в поверхность Луны. В результате прямого попадания на спутнике появится новый кратер шириной около 27 метров. Этот металлический лом остался в открытом космосе после запуска в январе 2025 года, когда ракета вывела на орбиту частные лунные аппараты Blue Ghost и Resilience, пишет Space.

Изначально инженеры не планировали такого драматического завершения миссии. Обычно компания SpaceX пытается вернуть верхние ступени в атмосферу Земли для управляемого уничтожения. Однако во время того запуска топливо было израсходовано почти полностью, чтобы доставить зонды на очень большое расстояние. Из-за этого конструкцию оставили на высокой околоземной орбите, где на нее начали действовать природные силы.

Сочетание солнечной активности и гравитационных сил вывело его на траекторию полета к Луне,

– прокомментировала директор программ научных исследований NASA и Dragon в компании SpaceX Джулианна Шейман.

Астрономы ожидают, что падение произойдет вблизи кратеров Эйнштейн и Белл на западном краю видимого диска Луны. Удар произойдет на освещенной Солнцем стороне, поэтому владельцы мощных телескопов имеют шанс увидеть облако обломков.

Компьютерное моделирование показывает, что столб пыли может подняться на высоту от 75 до 100 километров. Это намного выше, чем в случае естественных столкновений с астероидами, поскольку ракета имеет полую структуру.

Наблюдение за этим событием дает нам редкую возможность развить науку о выбросах частиц и откалибровать эти модели на основе реального события, что важно для каждого будущего объекта, который мы доставим на Луну,

– добавил аспирант-исследователь Техасского университета в Остине Уильям Джо.

Безопасность будущих поселений

Такой непредсказуемый эксперимент поможет лучше понять динамику пыли и возможные риски для будущих баз программы "Артемида". Исследователи из Лас-Аламосской национальной лаборатории уже опубликовали отчет, в котором отметили, что частицы от удара могут разлетаться на расстояние до 1000 километров. Это создает потенциальную опасность для инфраструктуры, которую люди планируют строить в районе южного полюса спутника.

Зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter пролетит над местом аварии примерно за неделю до события и через неделю после него. Это позволит ученым сравнить снимки и точно локализовать место удара для дальнейшего изучения.

SpaceX уже сотрудничает с космическими агентствами, чтобы разработать новые методы утилизации отработанных частей ракет и гарантировать безопасность будущих лунных миссий.