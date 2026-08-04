Причины аварии

В среду, 5 августа 2026 года, примерно в 09:35 по киевскому времени, объект весом около 4000 килограммов врежется в поверхность Луны. В результате прямого попадания на спутнике появится новый кратер шириной около 27 метров. Этот металлический лом остался в открытом космосе после запуска в январе 2025 года, когда ракета вывела на орбиту частные лунные аппараты Blue Ghost и Resilience, пишет Space.

Изначально инженеры не планировали такого драматического завершения миссии. Обычно компания SpaceX пытается вернуть верхние ступени в атмосферу Земли для управляемого уничтожения. Однако во время того запуска топливо было израсходовано почти полностью, чтобы доставить зонды на очень большое расстояние. Из-за этого конструкцию оставили на высокой околоземной орбите, где на нее начали действовать природные силы.

Сочетание солнечной активности и гравитационных сил вывело его на траекторию полета к Луне,

– прокомментировала директор программ научных исследований NASA и Dragon в компании SpaceX Джулианна Шейман.

Астрономы ожидают, что падение произойдет вблизи кратеров Эйнштейн и Белл на западном краю видимого диска Луны. Удар произойдет на освещенной Солнцем стороне, поэтому владельцы мощных телескопов имеют шанс увидеть облако обломков.

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Компьютерное моделирование показывает, что столб пыли может подняться на высоту от 75 до 100 километров. Это намного выше, чем в случае естественных столкновений с астероидами, поскольку ракета имеет полую структуру.

Наблюдение за этим событием дает нам редкую возможность развить науку о выбросах частиц и откалибровать эти модели на основе реального события, что важно для каждого будущего объекта, который мы доставим на Луну,

– добавил аспирант-исследователь Техасского университета в Остине Уильям Джо.

Безопасность будущих поселений

Такой непредсказуемый эксперимент поможет лучше понять динамику пыли и возможные риски для будущих баз программы "Артемида". Исследователи из Лас-Аламосской национальной лаборатории уже опубликовали отчет, в котором отметили, что частицы от удара могут разлетаться на расстояние до 1000 километров. Это создает потенциальную опасность для инфраструктуры, которую люди планируют строить в районе южного полюса спутника.

Зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter пролетит над местом аварии примерно за неделю до события и через неделю после него. Это позволит ученым сравнить снимки и точно локализовать место удара для дальнейшего изучения.

SpaceX уже сотрудничает с космическими агентствами, чтобы разработать новые методы утилизации отработанных частей ракет и гарантировать безопасность будущих лунных миссий.