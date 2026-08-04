Причини аварії

У середу, 5 серпня 2026 року, приблизно о 09:35 за київським часом, об'єкт вагою близько 4000 кілограмів вріжеться в поверхню Місяця. У результаті прямого влучання на супутнику з'явиться новий кратер шириною близько 27 метрів. Цей металевий брухт залишився у відкритому космосі після запуску в січні 2025 року, коли ракета вивела на орбіту приватні місячні апарати Blue Ghost та Resilience, пише Space.

Початково інженери не планували такого драматичного завершення місії. Зазвичай компанія SpaceX намагається повернути верхні ступені в атмосферу Землі для керованого знищення. Проте під час того запуску паливо вичерпали майже повністю, щоб доставити зонди на дуже далеку відстань. Через це конструкцію залишили на високій навколоземній орбіті, де на неї почали діяти природні сили.

Суміш сонячної активності та гравітаційних сил вивела його на траєкторію польоту до Місяця,

– прокоментувала директорка програм наукових досліджень NASA та Dragon у компанії SpaceX Джуліанна Шейман.

Астрономи очікують, що падіння відбудеться поблизу кратерів Ейнштейн і Белл на західному краї видимого диска Місяця. Удар трапиться на сонячному боці, тому власники потужних телескопів мають шанс побачити хмару уламків.

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Комп'ютерне моделювання показує, що стовп пилу може піднятися на висоту від 75 до 100 кілометрів. Це набагато вище, ніж у випадку природних зіткнень з астероїдами, оскільки ракета має порожнисту структуру.

Спостереження за цим випадком дає нам рідкісну можливість розвинути науку про викиди часток і відкалібрувати ці моделі на основі реальної події, що важливо для кожного майбутнього об'єкта, який ми доставимо на Місяць,

– додав аспірант-дослідник Техаського університету в Остіні Вільям Джо.

Безпека майбутніх поселень

Такий непередбачуваний експеримент допоможе краще зрозуміти динаміку пилу та можливі ризики для майбутніх баз програми Artemis. Дослідники з Лас-Аламоської національної лабораторії вже опублікували звіт, у якому зазначили, що частки від удару можуть розлітатися на відстань до 1000 кілометрів. Це створює потенційну небезпеку для інфраструктури, яку люди планують будувати в районі південного полюса супутника.

Зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter пролетить над місцем аварії приблизно за тиждень до події та через тиждень після неї. Це дозволить науковцям порівняти знімки та точно локалізувати місце удару для подальшого вивчення.

SpaceX уже співпрацює з космічними агентствами, щоб розробити нові методи утилізації відпрацьованих частин ракет і гарантувати безпеку майбутніх місячних місій.