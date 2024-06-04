Электрический раллийный автомобиль Callum Skye дебютировал на выставке в Лондоне

"Асфальтовый раллийный автомобиль" с электрическим приводом продемонстрировали на престижном конкурсе "Concours on Savile Row". Этот лимитированное авто, разработанное известным английским дизайнерским домом Callum, привлекло внимание не только своим изящным дизайном, но и инновационным подходом к маркетингу.

Прототип автомобиля был выставлен на лондонской улице Савил-Роу, которая является синонимом дизайнерской одежды и роскоши. Открытие Callum Skye в этом месте не было случайным; это был просчитанный шаг, чтобы привлечь внимание состоятельных прохожих, известных своими требовательными вкусами и значительными возможностями тратить деньги по своему усмотрению.

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Callum Skye отличается не только уникальным дизайном, но и имеет комплект из мощных электромоторов по одному на каждой оси, выдающий 247 л.с. Эта мощность позволяет спортивному кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды, сохраняя при этом распределение веса 50:50 для оптимальной управляемости.

більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

Дебют автомобиля Callum Skye имел ошеломляющий успех: всего за два дня после презентации было получено более десятка подтвержденных заказов.



Электрический кроссовер Callum Skye на Савил-Роу / Фото Matt Howell

Ян Каллум, идейный вдохновитель бренда, не новичок в автомобильном мире. С портфолио, включающим Nissan R390, Ford RS200 и Jaguar i-Pace, среди других, создание электромобилей на заказ является естественным продолжением его карьеры.

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Ожидается, что Callum Skye будет выпущен ограниченным тиражом, а доставка клиентам запланирована на середину 2026 года. С ценой около 100 000 долларов и заявленным запасом хода на одной зарядке 270 километров, Callum Skye готов изменить правила игры на рынке электромобилей, предлагая эксклюзивность, производительность и стиль.