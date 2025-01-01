Какой iOS 18 будет в 2025 году: новые функции и возможности

С наступлением 2025 года многих пользователей беспокоит вопрос: какие функции iOS 18 ожидают нас в новом году? Хотя детали все еще довольно ограничены, Apple уже озвучила основные направления обновлений, которые сделают работу со смартфонами еще удобнее благодаря инновациям на основе искусственного интеллекта.

Редакция 24 Канала собрала основные направления iOS 18, которые будут развиваться и меняться в 2025 году благодаря работе Apple над собственными инструментами искусственного интеллекта.

А тем временем Искусственный интеллект будет манипулировать людьми, чтобы они принимали нужные решения, – исследования

Приоритетные уведомления

Одной из главных новинок станут приоритетные оповещения. Благодаря Apple Intelligence, iOS 18 сможет анализировать важность уведомлений и показывать самые актуальные из них первыми, тогда как менее важные будут ранжироваться на более низкие позиции. Это позволит пользователям не пропускать важную информацию.

Развитие Siri

Также в 2025 году ожидается значительное обновление голосового помощника Siri. Среди ключевых изменений: возможность учитывать контекст предыдущих сообщений, событий в календаре и других персональных данных. Кроме того, Siri научится анализировать то, что происходит на экране вашего устройства.

Контроль приложений

Еще одна важная функция – расширение контроля приложений с помощью Siri. Обновленная iOS 18 позволит голосовому помощнику управлять большим количеством сторонних приложений, а также получить более детальный контроль над встроенными Apple-приложениями. Например, Siri сможет редактировать фото и сразу отправлять его друзьям, сообщает Bloomberg.

Новые Emoji

Не останется без внимания и расширение выбора новых эмодзи. В 2025 году пользователи получат набор эмодзи, одобренных в 2024 году. Среди них будут арфа, дерево без листьев и лопата.

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Apple продолжает совершенствовать iOS, делая ее более интуитивной и адаптивной для пользователей, что с нетерпением ждут обновления в 2025 году.