Скандал вокруг рассказа "The Blue Fighter"

Как сообщает журнал The Atlantic, победившее произведение "The Blue Fighter" автора Симбараше Стейна Кундизезы почти полностью сгенерировано искусственным интеллектом. К такому выводу специалисты пришли после проверки текста с помощью детектора Pangram.

Разработчики этого сервиса уверяют, что система ошибочно маркирует работу человека как машинный текст лишь в одном случае из 24 000, а сторонние исследования также подтверждают чрезвычайно низкий уровень ложных срабатываний.

Подозрения усиливает то, что Pangram признал произведениями человека все предыдущие 25 рассказов-победителей прошлых лет, а также более раннее произведение самого Кундизезы под названием "The Whistleblower".

Обозревательница Ваухини Вара заметила в новом тексте характерные маркеры языковых моделей, перенасыщение искусственными метафорами и явные стереотипы о жизни в Африке. В то же время ученые отмечают, что эффективность таких инструментов для анализа авторов разного происхождения еще недостаточно изучена.

Расследование комитета и позиция жюри

Организаторы Caine Prize уже начали расследование, в ходе которого планируют тщательно проверить предварительные черновики рассказа. Литературное агентство Кундизезы категорически отрицает все обвинения и настаивает на том, что автор создал произведение самостоятельно, хотя до сих пор не предоставило журналистам подтверждений.

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Жюри пока отказывается воспринимать выводы ИИ-детекторов как неопровержимое доказательство вины писателя.

Кризис доверия в мировой литературе

Случай с африканской наградой не стал единичным инцидентом в этом году. Ранее с подобными скандалами и обвинениями в адрес участников уже сталкивались организаторы Commonwealth Prize, а также престижной французской Гонкуровской премии Prix Goncourt.

Подобные подозрения существенно подрывают доверие к традиционным конкурсам. По мнению Ваухини Вары, современному сообществу следует преодолеть предубеждения против новых технологий, подробнее разобраться в алгоритмах и использовать инструменты распознавания по крайней мере в качестве дополнительного фильтра проверки рукописей.