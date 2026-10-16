Скандал навколо оповідання The Blue Fighter

Як повідомляє журнал The Atlantic, переможний твір The Blue Fighter автора Сімбараше Стейна Кундізези майже повністю згенерував штучний інтелект. До такого висновку фахівці дійшли після перевірки тексту за допомогою детектора Pangram.

Розробники цього сервісу запевняють, що система помилково маркує роботу людини як машинний текст лише в одному випадку з 24 000, а сторонні дослідження також підтверджують надзвичайно низький рівень хибних спрацьовувань.

Підозри посилює те, що Pangram визнав творами людини всі попередні 25 оповідань-переможців минулих років, а також давніший твір самого Кундізези під назвою The Whistleblower.

Оглядачка Ваухіні Вара помітила в новому тексті характерні маркери мовних моделей, перенасичення штучними метафорами та явні стереотипи щодо життя в Африці. Водночас науковці наголошують, що ефективність таких інструментів для аналізу авторів різного походження ще недостатньо вивчена.

Розслідування комітету та позиція журі

Організатори Caine Prize вже розпочали розслідування, під час якого планують ретельно перевірити попередні чернетки оповідання. Літературна агенція Кундізези категорично заперечує всі звинувачення та наполягає на тому, що автор створив роботу власноруч, хоча й досі не надала журналістам підтверджень.

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Журі наразі відмовляється сприймати висновки ШІ-детекторів як беззаперечний доказ провини письменника.

Криза довіри у світовій літературі

Випадок з африканською відзнакою не став поодиноким інцидентом цього року. Раніше зі схожими скандалами та звинуваченнями на адресу учасників уже стикалися організатори Commonwealth Prize, а також престижної французької Гонкурівської премії.

Подібні підозри суттєво підривають довіру до традиційних конкурсів. На думку Ваухіні Вари, сучасній спільноті варто подолати упередження проти нових технологій, детальніше розібратися в алгоритмах та використовувати інструменти розпізнавання принаймні як додатковий фільтр перевірки рукописів.