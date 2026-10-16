Искусственный интеллект вновь одержал победу: лауреата литературной премии обвинили в обмане

Литературный мир всколыхнул очередной скандал, связанный с генеративным искусственным интеллектом. Главную награду престижной премии Caine Prize for African Writing получил рассказ, который мог быть написан компьютерным алгоритмом.

Скандал вокруг рассказа "The Blue Fighter"

Как сообщает журнал The Atlantic, победившее произведение "The Blue Fighter" автора Симбараше Стейна Кундизезы почти полностью сгенерировано искусственным интеллектом. К такому выводу специалисты пришли после проверки текста с помощью детектора Pangram.

Разработчики этого сервиса уверяют, что система ошибочно маркирует работу человека как машинный текст лишь в одном случае из 24 000, а сторонние исследования также подтверждают чрезвычайно низкий уровень ложных срабатываний.

Подозрения усиливает то, что Pangram признал произведениями человека все предыдущие 25 рассказов-победителей прошлых лет, а также более раннее произведение самого Кундизезы под названием "The Whistleblower".

Обозревательница Ваухини Вара заметила в новом тексте характерные маркеры языковых моделей, перенасыщение искусственными метафорами и явные стереотипы о жизни в Африке. В то же время ученые отмечают, что эффективность таких инструментов для анализа авторов разного происхождения еще недостаточно изучена.

Расследование комитета и позиция жюри

Организаторы Caine Prize уже начали расследование, в ходе которого планируют тщательно проверить предварительные черновики рассказа. Литературное агентство Кундизезы категорически отрицает все обвинения и настаивает на том, что автор создал произведение самостоятельно, хотя до сих пор не предоставило журналистам подтверждений.

Жюри пока отказывается воспринимать выводы ИИ-детекторов как неопровержимое доказательство вины писателя.

Кризис доверия в мировой литературе

Случай с африканской наградой не стал единичным инцидентом в этом году. Ранее с подобными скандалами и обвинениями в адрес участников уже сталкивались организаторы Commonwealth Prize, а также престижной французской Гонкуровской премии Prix Goncourt.

Подобные подозрения существенно подрывают доверие к традиционным конкурсам. По мнению Ваухини Вары, современному сообществу следует преодолеть предубеждения против новых технологий, подробнее разобраться в алгоритмах и использовать инструменты распознавания по крайней мере в качестве дополнительного фильтра проверки рукописей.