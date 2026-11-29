В Испании начали расследование в отношении мессенджера Telegram в связи с возможным нарушением Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR). Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров, связав проверку со своей критикой правительства страны.

Об этом в своем телеграм-канале заявил основатель сети Павел Дуров.

Почему в Испании начали расследование против Telegram?

По словам Дурова, в феврале Telegram предупредил пользователей в Испании о действиях правительства премьер-министра Педро Санчеса, которые, по мнению основателя мессенджера, угрожают цифровой свободе.

Теперь, утверждает Дуров, испанский регулятор расследует деятельность Telegram, поскольку это предупреждение могло нарушить GDPR.

Если целью было заставить нас замолчать, вас ждет разочарование. GDPR защищает конфиденциальность, а не политиков от критики,

– подчеркнул Дуров.

В феврале Дуров обратился к пользователям Telegram в Испании с предупреждением о новых инициативах правительства Педро Санчеса. Среди них были:

запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет;

введение персональной ответственности руководителей цифровых платформ за контент;

криминализация алгоритмического продвижения контента.

Дуров считал, что такие меры могут ограничить свободу пользователей интернета и усилить контроль государства над цифровым пространством.

В то же время испанские власти ранее критиковали массовое обращение основателя Telegram к пользователям страны, обвиняя его в распространении ложной информации.

Напомним, ранее Павел Дуров обвинял Евросоюз в попытках " усилить контроль" над Telegram посредством новых цифровых регулирований. В частности, он критиковал закон Digital Services Act и инициативу Chat Control, касающиеся регулирования цифровых платформ, модерации контента и безопасности пользователей. По мнению основателя мессенджера, такие меры могут привести к усилению цензуры.