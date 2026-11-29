Про це у своєму телеграм-каналі заявив засновник мережі Павло Дуров.

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Чому в Іспанії почали розслідування проти Telegram?

За словами Дурова, у лютому Telegram попередив користувачів в Іспанії про дії уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса, які, на думку засновника месенджера, загрожують цифровій свободі.

Тепер, стверджує Дуров, іспанський регулятор розслідує діяльність Telegram, оскільки це попередження могло порушити GDPR.

Якщо метою було змусити нас замовкнути, чекайте на розчарування. GDPR захищає конфіденційність. А не політиків від критики– наголосив Дуров.

У лютому Дуров звернувся до користувачів Telegram в Іспанії із попередженням про нові ініціативи уряду Педро Санчеса. Серед них були:

заборона користуватися соціальними мережами дітям віком до 16 років;

запровадження персональної відповідальності керівників цифрових платформ за контент;

криміналізація алгоритмічного просування контенту.

Дуров вважав, що такі заходи можуть обмежити свободу користувачів інтернету та посилити контроль держави над цифровим простором.

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Водночас іспанська влада раніше критикувала масове звернення засновника Telegram до користувачів країни, звинувачуючи його в поширенні неправдивої інформації.

Нагадаємо, раніше Павло Дуров звинувачував Євросоюз у спробах посилити контроль над Telegram через нові цифрові регуляції. Зокрема, він критикував закон Digital Services Act та ініціативу Chat Control, які стосуються регулювання цифрових платформ, модерації контенту та безпеки користувачів. На думку засновника месенджера, такі заходи можуть призвести до посилення цензури.