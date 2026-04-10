Засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив із критикою політики Європейський Союз щодо цифрових платформ. За його словами, ЄС намагається виправдати посилення контролю та цензури через нові ініціативи, зокрема так званий Chat Control і закон Digital Services Act. Про це заявив сам Дуров у себе на сторінці в Telegram.

Що саме заявив Дуров про дії ЄС?

Дуров стверджує, що для просування цих ідей використовуються неурядові організації та медіа, які формують відповідний інформаційний фон. Він також заявив, що окремі структури, пов’язані з аналізом цифрового середовища, представляють Telegram як проблему, зокрема через можливість обговорення контенту в приватних групах.

У своїй заяві він згадав організацію AI Forensics, яка співпрацює з Європейською комісією. За словами Дурова, ця структура отримує фінансування від Джордж Сорос, і саме вона поширює аргументи щодо необхідності посилення контролю над платформами.

Крім того, він заявив, що подібні наративи активно підхоплюють великі міжнародні медіа, включно з Agence France-Presse та провідними європейськими виданнями. На його думку, це створює скоординовану інформаційну кампанію.

Окремо Дуров згадав і ситуацію в Україні, зазначивши, що там також обговорюються можливі обмеження щодо месенджера. Він пов’язує це з тим, що платформа використовується для публікації резонансних розслідувань.

Як пише Caliber, водночас його заяви є позицією однієї сторони і не містять підтверджень або офіційних коментарів від європейських інституцій чи згаданих організацій. ЄС раніше пояснював свої ініціативи необхідністю боротьби з незаконним контентом і підвищенням безпеки в цифровому середовищі.