Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с критикой политики Европейского Союза в отношении цифровых платформ. По его словам, ЕС пытается оправдать усиление контроля и цензуры через новые инициативы, в частности так называемый Chat Control и закон Digital Services Act. Об этом заявил сам Дуров у себя на странице в Telegram.

Что именно заявил Дуров о действиях ЕС?

Дуров утверждает, что для продвижения этих идей используются неправительственные организации и медиа, которые формируют соответствующий информационный фон. Он также заявил, что отдельные структуры, связанные с анализом цифровой среды, представляют Telegram как проблему, в частности из-за возможности обсуждения контента в частных группах.

В своем заявлении он упомянул организацию AI Forensics, которая сотрудничает с Европейской комиссией. По словам Дурова, эта структура получает финансирование от Джордж Сорос, и именно она распространяет аргументы о необходимости усиления контроля над платформами.

Кроме того, он заявил, что подобные нарративы активно подхватывают крупные международные медиа, включая Agence France-Presse и ведущими европейскими изданиями. По его мнению, это создает скоординированную информационную кампанию.

Отдельно Дуров упомянул и ситуацию в Украине, отметив, что там также обсуждаются возможные ограничения по мессенджеру. Он связывает это с тем, что платформа используется для публикации резонансных расследований.

Как пишет Caliber, в то же время его заявления являются позицией одной стороны и не содержат подтверждений или официальных комментариев от европейских институтов или упомянутых организаций. ЕС ранее объяснял свои инициативы необходимостью борьбы с незаконным контентом и повышением безопасности в цифровой среде.