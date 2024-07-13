Кто это купит: разбитый вдребезги Cybertruck продается на аукционе

Кто-то пробует продать на аукционе разбитый пикап Cybertruck от Tesla. Машина находится в крайне печальном состоянии – с разбитыми окнами, кузовом, поврежденным салоном. Что с ним произошло, непонятно, как и то, кому вообще нужно покупать такой лот.

Что известно

То, что осталось от этого грузовика, выставлено на аукцион IAAI. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, этот синий Cybertruck, предположительно, на большой скорости врезался передним левым крылом во что-то твердое. Затем он покатился и приземлился то ли на крышу, то ли на бок.

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Честно говоря, машина выглядит так, будто ее подхватил торнадо и несколько раз сильно ударил о землю, потому что на ней нет ни одной панели, которая не была бы разбита. Кроме того, одно из колес было явно оторвано и уложено в кузов грузовика, а карданный вал все еще был прикреплен к нему.



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions

Что еще хуже для этого грузовика, он не заводится, ключа от него нет, подушки безопасности сработали (очевидно), а пробег неизвестен, потому что одометр заблокирован за мертвым пыльным экраном.

Выглядит так, будто сейчас этот Cybertruck годится только на запчасти, что может быть не такой уж и плохой идеей, поскольку эти автомобили оказались очень ненадежными и постоянно ломаются. Но на этом осталось не так много запчастей, которые можно было бы спасти.

Возможно, аккумуляторная батарея и приводы остались в порядке. В объявлении также не указано, это двухмоторный грузовик, или трехмоторный.



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions

В объявлении не указано ни цены, ни даты аукциона, но известно, что этот Cybertruck сейчас находится в Санта-Кларите, штат Калифорния.

Интересно, что такая масштабная авария прошла мимо внимания технологических СМИ. Судя по всему, произошла она где-то удаленно и незаметно для общественности, поскольку никто не сообщал об этом и никаких фотографий инцидента в сеть не попадало. Поэтому еще остается вариант, что это был какой-то краш-тест или что-то похожее, где автомобиль разбивали намеренно.



Tesla Cybertruck после вероятной аварии / Фото IAAI Auctions