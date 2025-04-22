Google заставят продать Chrome: суд о нарушении антимонопольного законодательства начался

Министерство юстиции США начало судебное разбирательство антимонопольного дела против Google. Одним из требований является разделение компании, стоимость которой оценивается в 1,81 триллиона долларов. Это считают лучшим способом решения проблемы монополии Google на рынке интернет-поиска.

Так началось трехнедельное слушание, которое потенциально может радикально изменить роль Google в технологическом мире и повлиять на расстановку сил в Кремниевой долине, рассказывает 24 Канал.

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Судья окружного суда округа Колумбия Амит П. Мехта еще в августе прошлого года признал, что Google нарушила антимонопольное законодательство, чтобы удержать доминирование на рынке онлайн-поиска. Теперь он заслушивает аргументы от Министерства юстиции и представителей Google относительно того, какие меры должны быть приняты для исправления ситуации. Ожидается, что суд вынесет решение до конца лета, определив так называемые "средства правовой защиты".

Во вступительном слове представитель Министерства юстиции призвал судью обязать Google продать браузер Chrome , который, по словам чиновников, является одним из главных инструментов, направляющих пользователей к поисковой системе компании.

, который, по словам чиновников, является одним из главных инструментов, направляющих пользователей к поисковой системе компании. Также правительственные адвокаты отметили, что для реального восстановления конкуренции в отрасли Google должен осуществить ряд шагов, которые обеспечат конкурентам равные условия.

Ваша честь, мы здесь не ради пирровой победы. Пришло время для суда дать сигнал Google и всем другим монополистам, которые внимательно следят, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой серьезные последствия,

– приводит заявление адвоката Министерства юстиции Дэвид Далквист издание NYT.

Результат этого дела может существенно изменить ландшафт технологической индустрии. Тем временем Google сталкивается с новыми вызовами, в частности – возможным крахом рекламного бизнеса, после того, как на прошлой неделе другой федеральный судья вынес еще одно критическое решение в котором компанию официально признали монополистом на рынке интернет-рекламы.