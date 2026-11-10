Бесплатный скрипт ежедневно отправляет Сэму Альтману отчет о свободной оперативной памяти на вашем компьютере

Разработчик создал бесплатный скрипт, который ежедневно отправляет письмо Сэму Альтману, если на вашем ПК простаивает слишком много оперативной памяти. Это шутливый ответ на скандальное заявление главы OpenAI.

Альтману это не простят

Заявление Альтмана о памяти вдохновило разработчика Айена Кея на пародийный проект ram-altman. Скрипт раз в сутки отправляет шуточное письмо, если более 10% оперативной памяти компьютера свободно, пишет Ars Technica.

Альтман неудачно высказался в эпизоде подкаста Cheeky Pint от 29 октября, который он записал вместе с президентом Stripe Джоном Коллисоном. Он говорил о локальных моделях искусственного интеллекта, которые люди запускают на своих компьютерах.

С точки зрения глобального распределения, на самом деле ужасно, когда каждый держит в своем компьютере часть ограниченного мирового предложения DRAM, которую используют лишь 5% времени,

– сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Аудитория буквально взорвалась от злости, посчитав, что Альтман хочет залезть в наши компьютеры и взять всю оперативную память себе для дата-центров. Многочисленные публикации в соцсетях критиковали и откровенно унижали Альтмана. Учитывая нынешние настроения в США против строительства дата-центров, это было максимально неудачное время для таких высказываний.

Впоследствии Альтман выступил с оправданиями, объясняя, что его слова вырвали из контекста. Он даже ненадолго сменил свое имя в социальной сети X на "RAM Altman". Кей называет это "объективно великолепным" шагом и источником названия проекта. Несмотря на это, часть пользователей осталась недовольна, пишет Neowin.

Как работает скрипт?

Это простой bash-скрипт, который отслеживает общий, использованный и доступный объем оперативной памяти. Если в конце дня свободно более 10%, он отправляет одно письмо. Разработчик шутит, что выбрал bash, а не Electron, ведь приложение на Electron само бы съело всю память.

Для разнообразия скрипт чередует 10 текстов, 8 тем писем и 6 подписей. В одном из примеров письмо с темой "You missed a spot" сообщает, что на рабочем столе пользователя находится 8,6 гигабайта памяти, которая не хранится в дата-центре, то есть 56,2% от установленного объема.

Скрипт пока работает только на Linux, а для работы требуются bash и команда sendmail, msmtp или mail. Адрес Альтмана в код не вписали, его пользователь указывает сам.

Действительно ли скрипт показывает правду?

Айен Кей объяснил Ars Technica, как скрипт подсчитывает память.

Ram-Altman берет MemTotal минус MemAvailable из /proc/meminfo, поэтому в этот показатель входят кэш страниц и память, которую система может освободить, но не входят tmpfs и общая память,

– рассказал разработчик.

Дело в том, что Linux часто показывает очень мало "свободной" памяти, поскольку заполняет ее файловым кешем. Ядро может освободить этот кеш в любой момент, поэтому MemAvailable точнее отражает реальные возможности системы.

Журналист Ars Technica Ник Ингдж проверил скрипт на компьютере с Fedora 44 KDE. Из 14,9 гигабайта доступной системе памяти 10 было занято, а 4,9 гигабайта, или 33,1%, оставались свободными.

Проект признает нюанс: Альтман говорил о том, как часто используется память, а скрипт показывает, сколько ее свободно в момент проверки. Кроме того, проверить работу можно без каких-либо писем, запустив режим --dry-run.

Не станет ли это инструментом травли?

Разработчик предупреждает, что такой скрипт, если его установит большое количество людей, может превратиться в атаку DoS, поэтому программа отправляет максимум одно письмо в сутки. Пользователей просят указывать только свои адреса и прекращать рассылку по требованию.