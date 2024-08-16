Детали

Технология быстрой зарядки мощностью 320 ватт, получившая название "320W SuperSonic Charge", превосходит предыдущие зарядные устройства от любых других производителей. Бренд смартфонов Redmi ранее представил технологию мощностью 300 ватт, которая позволяет зарядить устройство за 4 минуты 55 секунд, в феврале 2023 года. С тех пор никто не мог выйти за рамки этого показателя. До сих пор.

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Представители Realme продемонстрировали новую технологию на мероприятии Realme 828 Fanfest в Шэньчжэне, Китай, 14 августа. Рекордно быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор смартфона на 26% за 1 минуту и на 50% менее чем за 2 минуты. Полная зарядка смартфона занимает 4 минуты 30 секунд.

Для сравнения, зарядное устройство мощностью 240 ватт, представленное этой же компанией в прошлом году, позволяло зарядить смартфон Realme GT Neo 5 менее чем за 10 минут.

Как это работает

В отличие от обычной зарядки, при которой энергия передается одному элементу аккумулятора или нескольким элементам последовательно, технология быстрой зарядки одновременно заряжает несколько элементов в одном аккумуляторе.

Во время демонстрации представители Realme заряжали аккумулятор емкостью 4420 миллиампер-часов. Он состоял из четырех элементов, расположенных друг над другом. По словам представителей компании, такая конструкция обеспечивает на 10% большую емкость, чем обычные батареи.

Ученые миниатюризировали каждый элемент батареи до слоистых структур, чтобы уместить большую зарядную емкость в меньшем пространстве, а затем составили четыре элемента батареи, чтобы имитировать форму спутниковых панелей.

По словам представителей компании, новый адаптер можно использовать со многими стандартами быстрой зарядки, включая UFCS, PD и SuperVOOC, и он имеет два порта USB-C, чтобы пользователи могли заряжать два устройства одновременно.

Компания продемонстрировала работу своей технологии вживую: видео