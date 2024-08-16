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Технологія швидкої зарядки потужністю 320 ватів, що отримала назву "320W SuperSonic Charge", перевершує попередні зарядні пристрої від будь-яких інших виробників. Бренд смартфонів Redmi раніше представив технологію потужністю 300 ватів, яка дозволяє зарядити пристрій за 4 хвилини 55 секунд, у лютому 2023 року. З того часу ніхто не міг вийти за рамки цього показника. Дотепер.

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Представники Realme продемонстрували нову технологію на заході Realme 828 Fanfest у Шеньчжені, Китай, 14 серпня. Рекордно швидка зарядка дозволяє зарядити акумулятор смартфона на 26% за 1 хвилину і на 50% менш ніж за 2 хвилини. Повна зарядка смартфона займає 4 хвилини 30 секунд.

Для порівняння, зарядний пристрій потужністю 240 ватів, представлений цією ж компанією минулого року, дозволяв зарядити смартфон Realme GT Neo 5 менш ніж за 10 хвилин.

Як це працює

На відміну від звичайної зарядки, при якій енергія передається одному елементу акумулятора або декільком елементам послідовно, технологія швидкої зарядки одночасно заряджає кілька елементів в одному акумуляторі.

Під час демонстрації представники Realme заряджали акумулятор ємністю 4420 міліампер-годин. Він складався з чотирьох елементів, розташованих один над одним. За словами представників компанії, така конструкція забезпечує на 10% більшу ємність, ніж звичайні батареї.

Вчені мініатюризували кожен елемент батареї до шаруватих структур, щоб умістити більшу зарядну ємність у меншому просторі, а потім склали чотири елементи батареї, щоб імітувати форму супутникових панелей.

За словами представників компанії, новий адаптер можна використовувати з багатьма стандартами швидкої зарядки, включаючи UFCS, PD і SuperVOOC, і він має два порти USB-C, щоб користувачі могли заряджати два пристрої одночасно.

Компанія продемонструвала роботу своєї технології наживо: відео