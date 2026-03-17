Какой смартфон купить до 600 долларов: рейтинг моделей с хорошими оценками

Флагманские смартфоны продолжают дорожать, но это не значит, что за качественное устройство нужно платить более тысячи долларов. На рынке до сих пор достаточно популярных моделей среднего класса, которые предлагают сбалансированные характеристики, хорошую автономность и надежность в ежедневном использовании.

Выбор бюджетного смартфона задача не из простых, ведь часто приходится идти на компромиссы. В рейтинге 24 Канала представлены четыре смартфона с акцентом на такие характеристики как производительность, качество камер, автономность и устойчивость к повреждениям.

Смотрите также Самые мощные доступные смартфоны февраля 2026 года – рейтинг AnTuTu

Apple iPhone 16e (128 ГБ)

Этот смартфон появился в начале 2025 года как преемник бюджетной линейки iPhone SE. Несмотря на подорожание по сравнению с предшественником, модель получила самую высокую оценку среди устройств до 600 долларов. Она оснащена 6,1-дюймовым OLED-экраном с плотностью 460 ppi, поддержкой HDR и пиковой яркостью 1200 нит.

Внутри работает процессор Apple A18 – тот же, что используется в базовом iPhone 16. Его хватает для современных задач, включая функции Apple Intelligence.

Смартфон имеет одну 48-Мп камеру, которая хоть и уступает по универсальности многомодульным системам, но хорошо справляется со съемкой фото и видео.

По результатам тестов автономность достигает 37,5 часов. Во время испытаний на падение и контакт с водой устройство не претерпело значительных повреждений. Официальная цена – 599 долларов.

Samsung Galaxy S24 FE (128 ГБ)

Линейка FE традиционно предлагает характеристики, близкие к флагманским, по более низкой цене. Galaxy S24 FE получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Смартфон оснащен тройной камерой: основной на 50 Мп, ультраширокой на 12 Мп и телефото на 8 Мп. Качество съемки не дотягивает до более дорогих моделей, но для повседневных задач его достаточно.

Чип Exynos 2400e не входит в число самых быстрых на рынке, однако уверенно справляется со стандартными задачами.

Аккумулятор на 4700 мА-ч обеспечивает до 29 часов работы экрана. Есть поддержка проводной и беспроводной зарядки. Стоимость – около 569 долларов.

OnePlus 12R

Этот смартфон 2024 года отличается прежде всего автономностью. Батарея на 5500 мА-ч позволяет получить до 46 часов работы экрана – показатель, который приближается к флагманскому уровню. При этом модель оснащена большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и плотностью 450 ppi.

Камеры представлены тройным модулем: 50-Мп основной, 16-Мп ультраширокий и 2-Мп макро, а также фронтальной камерой на 16 Мп. Высокое качество фото и видео обеспечивает прежде всего основной блок.

Во время тестов устройство продемонстрировало хорошую выносливость к царапинам, падениям и даже проникновению воды. Компания обещает программную поддержку до февраля 2028 года.

Базовая версия стоит около 499 долларов, а конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти – около 569 – 599 долларов.

Google Pixel 7 Pro

Хотя эта модель дебютировала еще в 2022 году, она оставалась флагманом Google и в 2025-м продается со значительными скидками. Смартфон имеет 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.

Аккумулятор на 5000 мА-ч обеспечивает до 32 часов работы экрана. Поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью до 23 Вт. Камерный модуль состоит из 50-Мп основной камеры, 12-Мп ультраширокой и 48-Мп телефото с 5-кратным оптическим зумом.

Все характеристики Google Pixel 7 Pro на GSM Arena.

Смартфон работает на чипе Tensor G2 и предлагает фирменные функции Pixel, в частности бесплатный VPN. Минимальный срок обновлений – пять лет от даты релиза. В 2025 году его можно приобрести примерно за 379,99 доллара.

Как формировался рейтинг?

Эксперты Consumer Reports протестировали смартфоны по одинаковой методике, оценивая скорость работы, качество камер, автономность и прочность корпуса. В итоговый список вошли четыре модели с лучшим средним баллом за качество и надежность.

При подборе смартфонов также учитывали сильные стороны устройств и возможные компромиссы, например политику обновлений или уровень камер.