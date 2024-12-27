Рождественское представление дронов закончилось для семилетнего мальчика травмой сердца

То, что начиналось как приятный праздничный вечер, превратилось в кошмар для тысяч людей, которые собрались в парке у озера Эола, что в Орландо, штат Флорида. Во время светового шоу несколько беспилотников упали с неба прямо на зрителей. Среди пострадавших – семилетний мальчик, которому понадобилась срочная операция на сердце после того, как его ударил дрон.

Что произошло

Организаторы шоу стремились установить мировой рекорд, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса за "Самую длинную анимацию, созданную дронами". Им это на самом деле удалось, поскольку представление длилось целых 30 минут, привлекая 2500 беспилотников. Фирма Sky Elements Drone Shows превзошла предыдущее достижение, которое длилось чуть более 26 минут и принадлежало китайские компании. К сожалению, веселье обернулось трагедией, сообщает 24 Канал со ссылкой на DroneDJ.

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Как пишет источник, на улице собралось 25 000 человек, когда в небо поднялся рой зеленых и красных огней. Они кружились в воздухе, образуя собой разнообразные фигуры. Однако уже через 15 минут после начала выступления начался хаос: несколько дронов столкнулись в воздухе и некоторые из них на огромной скорости упали на толпу внизу. Это можно увидеть на видео, которое опубликовал телеканал ABS News.

Смотрите момент, когда дроны вышли из-под контроля: видео

К сожалению, один из дронов упал прямо на ребенка – семилетнего Алезандера Эджертона. Его мать рассказала, что толпа мгновенно начала разбегаться, когда летательные аппараты полетели вниз.

Моя дочь нашла моего сына на полу без сознания. С его лица текла кровь,

– говорит женщина по имени Адриана.

Дрон ударил мальчика прямо в грудь с такой силой, что повредил один из сердечных клапанов. На следующий день ему понадобилась многочасовая операция на открытом сердце. Ему также разрезало рот, вероятно, пропеллером. На груди также "остался отпечаток дрона", говорит Адриана Эджертон.

Мероприятие было немедленно остановлено, а второе шоу, запланированное на вечер, было отменено из-за "технических трудностей", подтвердили городские власти.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое регулирует световые шоу дронов, начало расследование инцидента. Полиция Орландо также оказывает помощь в расследовании. По данным FAA, выступление Sky Elements Drone Shows было разрешено, и агентство проверило протоколы безопасности мероприятия, в том числе программное обеспечение дронов и меры безопасности.

Компания Sky Elements, которая позиционирует себя как ведущий поставщик световых шоу с помощью дронов в США, опубликовала заявление: "Мы хотим выразить нашу искреннюю надежду на полное и скорейшее выздоровление тех, кто пострадал во время нашего шоу на озере Эола, – заявили в компании. – Благополучие наших зрителей является нашим наивысшим приоритетом, и мы сожалеем о причиненных страданиях или неудобствах. Мы усердно работаем с Федеральным управлением гражданской авиации и городскими властями Орландо, чтобы определить причину и стремимся создать четкую картину того, что произошло. Миллионы людей ежегодно видят наши шоу, и мы стремимся придерживаться самых высоких правил безопасности, установленных FAA".

Как выглядело световое шоу дронов до того, как произошла трагедия: видео