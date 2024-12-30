Искусственный интеллект будет манипулировать людьми, чтобы они принимали нужные решения, –исследование

По мнению исследователей из Кембриджского университета, искусственный интеллект способен влиять на процесс принятия решений в беспрецедентных масштабах. Исследование, проведенное Центром будущего интеллекта Леверхульма (LCFI), открыло новый рынок под названием "экономика намерений", где инструменты искусственного интеллекта могут манипулировать выбором пользователей, от покупательских предпочтений до политических решений

"Экономика намерений", по определению исследования LCFI, представляет собой переход от "экономики внимания", когда платформы социальных сетей привлекают внимание пользователей, чтобы продавать рекламу. В экономике намерений инструменты ИИ будут использовать поведенческие, психологические и коммуникационные данные, чтобы предсказывать намерения пользователей и управлять их решениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Доктор Джонни Пенн из LCFI объяснил эту эволюцию тем, что в течение десятилетий внимание было валютой интернета. Обмен вниманием через социальные медиа-платформы, такие как Facebook и Instagram, привел к развитию онлайн-экономики.

В отличие от экономики внимания, где рекламодатели торгуются за настоящую или будущую вовлеченность пользователей, экономика намерений использует информацию о мотивации пользователей, например, планы путешествий или политические взгляды.

Эта информация будет продана тому, кто предложит самую высокую цену, что позволит точно таргетировать рекламу для достижения конкретных целей.

Детали исследования

Исследование отмечает возможности больших языковых моделей, таких как ChatGPT, в использовании моделей общения, предпочтений и личных атрибутов, таких как возраст, пол и словарный запас. Анализируя эти факторы, инструменты искусственного интеллекта могут максимизировать вероятность достижения желаемых результатов, таких как продажа продукта или влияние на общественное мнение.

В качестве примера в исследовании приводится ИИ-модель Cicero от компании Meta, которая продемонстрировала "человеческий уровень" в настольной игре "Дипломатия", где успех зависит от предвидения и влияния на намерения оппонентов. Исследователи предполагают, что подобные возможности могут быть применены в коммерческом и политическом контекстах.

Модели искусственного интеллекта в экономике намерений могут также настраивать результаты на основе потоков данных, сгенерированных пользователями, извлекая персональные данные из разговоров для уточнения таргетинга.

Как это может работать на практике

Например, исследование предусматривает сценарий, в котором Meta продает на аукционе намерения пользователей, такие как бронирование авиабилетов или ресторанов, компаниям в режиме реального времени.

Такая динамическая, высококачественная персонализация знаменует собой трансформацию современной индустрии прогнозирования. Авторы исследования предупреждают, что инструменты искусственного интеллекта могут направлять дискуссии на получение большего количества персональных данных, ссылаясь на исследования, которые показывают, что агенты искусственного интеллекта могут "подталкивать" собеседников к определенному результату.

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Исследователи LCFI отмечают, что хотя прогнозирование и поведенческие торги не является чем-то новым, генеративные инструменты искусственного интеллекта способны революционизировать эти практики, создавая как возможности, так и этические вызовы в цифровом ландшафте, что стремительно развивается.