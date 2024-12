Что такое CAPTCHA?

Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart или Полностью Автоматизированный Публичный Тест Тьюринга для Различения Компьютеров и Людей) был разработан в начале 2000-х годов Университетом Карнеги-Меллона для того, чтобы отличить людей от ботов, сообщает 24 Канал.

Его первоначальная цель заключалась в том, чтобы предотвратить создание автоматизированными программами фальшивых учетных записей, массовой покупки билетов и рассылке спама.

Ранние версии Captcha требовали от пользователей вводить искаженные буквы и цифры, тогда как более поздние итерации, такие как ReCaptcha v2 от Google (выпущена в 2014 году), ставили перед пользователями задачу выбрать изображения, содержащие определенные объекты, например, велосипеды или светофоры.



Различные варианты CAPTCHA / Фото boringbusinessnerd

Несмотря на эти инновации, развитие искусственного интеллекта сделало Captcha устаревшей. Современные инструменты ИИ, такие как Google Vision и OpenAI's Clip, могут декодировать искаженный текст и распознавать изображения за доли секунды, значительно превосходя пользователей-людей.

Влияние ИИ-ботов на реальный мир

Растущие возможности ботов с искусственным интеллектом привели к реальным последствиям. Автоматизированные программы используются для массового резервирования мест или покупки билетов, лишая обычных пользователей справедливого доступа.

Например, в Великобритании боты бронируют места на экзаменах по вождению, которые затем перепродают по завышенным ценам.

В ответ на растущую угрозу разработчики внедряют новые решения. ReCaptcha v3 от Google (запущена в 2018 году) устранила головоломки, вместо этого анализируя поведение пользователя, такое как движение курсора и скорость набора текста, чтобы идентифицировать человека. Однако эти методы также сталкиваются с проблемами.

Во-первых , поведенческий анализ вызывает беспокойство о конфиденциальности, поскольку требует сбора подробных данных о пользователях. Некоторые веб-сайты начали экспериментировать с биометрической аутентификацией, например, отпечатками пальцев, голосовыми командами и распознаванием лица.

Во-вторых, даже эти продвинутые системы уязвимы к сложным технологиям искусственного интеллекта.

Будущее онлайн-безопасности

Появление ИИ-агентов – программ, выполняющих задачи от имени пользователей, – усложняет борьбу между ботами и системами безопасности. Разработчики должны найти способы отличить легитимных "хороших" ботов от злонамеренных "плохих". Потенциальные решения включают цифровые сертификаты для аутентификации, хотя этот подход все еще находится на стадии разработки.

Когда-то надежная Captcha стала неэффективной в условиях быстрого развития искусственного интеллекта, что заставляет технологическую индустрию искать инновационные меры безопасности, которые бы сочетали удобство для пользователей с надежной защитой от все более совершенных ботов.