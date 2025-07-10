Резерв+ не работает: пользователи сообщают о сбоях в приложении

Пользователи сервиса Резерв+ сообщают о сбое в работе приложения 10 июля 2025 года.

Что известно

Как сообщают пользователи, при входе в приложение система выдает сообщение об ошибке: "У нас техническая проблема. Вы видите. Пожалуйста, попробуйте еще раз", пишет 24 Канал.

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О причинах сбоя не сообщается. Традиционно в таких случаях Минобороны рекомендует иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать недоразумений с ТЦК.

Напомним, предыдущий масштабный сбой в Резерв+ произошел 26 июня. Тогда пользователи так же не могли зайти в программу из-за "технической ошибки". Проблема была исправлена в течение нескольких часов.

Обновление в 11:15. По состоянию на данный момент приложение заработало по крайней мере у части пользователей. Разработчики сервиса не комментировали ситуацию и не сообщают о причинах сбоя.