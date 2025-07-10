Что известно
Как сообщают пользователи, при входе в приложение система выдает сообщение об ошибке: "У нас техническая проблема. Вы видите. Пожалуйста, попробуйте еще раз", пишет 24 Канал.
Сейчас информации о причинах сбоя нет.
Пользователи сервиса Резерв+ сообщают о сбое в работе приложения 10 июля 2025 года.
Как сообщают пользователи, при входе в приложение система выдает сообщение об ошибке: "У нас техническая проблема. Вы видите. Пожалуйста, попробуйте еще раз", пишет 24 Канал.
Сейчас информации о причинах сбоя нет.